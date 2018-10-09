Belçika maaşları kesti: ‘Ülkemize sırf bunun için geliyorlar’
Belçika, ülkede 5 yıldan az kalan ve sosyal haktan yararlanarak maaş alan 65 yaş üstü bin 209 kişinin ödeneğini durdurdu.
BELÇİKA Federal Emeklilik Hizmeti, ülkede yeterince uzun yaşamadıkları için 65 yaş üstü kişilerin sosyal haktan faydalanmasına son verdi. Bir ay içinde bin 209 kişinin sosyal hak ödeneğinin durdurulması Belçika medyasında da geniş yer buldu.
5 YIL KESİNTİSİZ KALMAK GEREKİYOR
Federal Hükümet Emeklilik Bakanı Daniel Bacquelaine, “Kurallarımız sertleşiyor. Belçika’da maaş alabilmeniz ve sosyal haktan yararlanabilmeniz için en az 5 veya 10 yıl boyunca kesintisiz kalmanız gerekiyor. Sosyal haklarımızdan haksız yere faydalanmak isteyenlere bundan böyle göz yummayacağız. Bazıları Belçika’ya yaşlılığından istifade etmek ve ‘sosyal haklarımızdan faydalanmanın keyfini çıkarmak amacıyla’ geliyor. Artık bunu son vermenin zamanı geldi” dedi.
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