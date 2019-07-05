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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
05.07.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Belçika ile yıllık 10 milyar Euro’luk ticaret hacmi var, bu daha da gelişmeli

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Belçika ile yıllık 10 milyar Euro’luk ticaret hacmi var, bu daha da gelişmeli

Brüksel’deki TOBB Temsilciliği’nde AB fonları tarafından desteklenen ‘Türkiye-Avrupa Birliği İş Diyaloğu’ programı düzenlendi. Türkiye ve AB ülkeleri arasında işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen programda konuşan Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, “Belçika ile karşılıklı ticaret hacmi yıllık 10 milyar Euro civarında. Ekonomik ilişkilerde büyük potansiyel var. Bu rakam daha da artabilir” dedi.

TÜRKİYE’nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Belçika’nın Avrupa’nın merkezinde yer aldığını, AB ve NATO gibi iki önemli kuruma ev sahipliği yaptığına dikkatleri çekerek, Avrupa, Asya ve Afrika arasında stratejik bir konumda bulunan Türkiye’nin, Belçika ile karşılıklı ticaret hacminin yıllık 10 milyar Euro civarında olduğunu söyledi. Belçika’nın ticaret ve yatırım gibi konularda dünyanın en açık ekonomilerinden birine sahip olduğunu da belirten Gümrükçü, çok sayıda Belçika şirketinin Türkiye’ye yatırım yaptığını ve ekonomik ilişkilerin daha da gelişebileceğini söyledi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ
Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da AB’nin son dönemde çeşitli ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları yaptığını ve bunun Türkiye’yi de etkilediğini ifade ederek, “Çalışmalarımızı uyumlu ve eş zamanlı hale getirmek için Gümrük Birliğini mutlaka güncellemeliyiz” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin özellikle yeni pazarlara açılmak için önemli bir köprü konumunda olduğuna dikkati çeken Bozay, AB ülkelerinin Türkiye ile ekonomik iş birliğini arttırması gerektiğini kaydetti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ve Avrupa Ticaret Odaları Birliği (Eurochambres) tarafından yürütülen ‘Türkiye-AB İş Diyaloğu Projesi’ AB fonları tarafından destekleniyor. Projeyle, Türkiye ve AB ülkeleri arasında iş dünyasında diyaloğu artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

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