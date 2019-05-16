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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
16.05.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Belçika Dışişleri Bakanı: AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı var

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Belçika Dışişleri Bakanı: AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı var

Belçika Federal Parlamentosunda Avrupa Akademik Çalışmalar Merkezi (Euro Academic) adlı düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen panelde, AB’nin Geleceği ve Genişleme Politikası kapsamında Türkiye ele alındı. Panelde konuşan Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Türkiye’nin göçmen krizinde oynadığı rol ile Avrupa’nın istikrarını sağladığını söyledi.

AVRUPA Akademik Çalışmalar Merkezi’nin 10. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Belçika Federal Parlamento binasında düzenlenen panele, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Françoise Schepmans ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü Euro Academic Başkanı Mustafa Ulusoy’un yaptığı panelde Brüksel Üniversitesi öğrencilerini temsilen hukuk fakültesi öğrencisi ve Liberal Öğrenciler Birliği Başkanı Laura Hidalgo ve Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği MÜSİAD Belçika Başkanı Hayri Apaydın konuşmacı olarak katıldı.

‘ACİLEN SONA ERMELİ’
Panelde açılış konuşmasını yapan Meclis Başkan Yardımcısı Schepmans, AB ile Türkiye arasındaki soğukluğun acilen sona ermesi ve AB’nin Türkiye’ye üyelik statüsü vermesi gerektiğini vurguladı. Panele onur konuğu olarak katılan Dışişleri Bakanı Didier Reynders ise AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu, bunu sığınmacı krizi ve NATO bünyesinde çok net görüldüğünü, bizzat kınadığı 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında normalleşme süreciyle birlikte AB ile Türkiye arasında yakın iş birliğinin güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

‘DAHA FAZLA TÜRK YATIRIMCI BEKLİYORUZ’
Türkiye ile Belçika arasındaki ikili ilişkilere de değinen Dışişleri Bakanı, Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerde daha ileriye gitmek istediklerini, Belçika’ya daha fazla Türk yatırımcı beklediklerini söyledi. Panelde iş dünyası adına konuşan MUSİAD Belçika Başkanı Hayri Apaydın ise, Türk iş adamlarının yaşadığı vize sorunlarına dikkat çekti.

‘TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ BİR STRATEJİK ORTAKLIK VAR’
Panel sonrası DHA’ya konuşan Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, ”Bu programa katılmak beni memnun etti, ikili ilişkilerin önemi büyüktür. Bildiğiniz gibi Türkiye ziyaretinden yeni geldim. Türkiye ile Belçika arasında yıllardır güçlü bir stratejik ortaklık var, son günlerde AB ile Türkiye arasında bir durgunluk var fakat bunun da zamanla aşılacağına inanıyorum” dedi.

VİZE VE DİĞER SORUNLARIN AŞILACAĞINA İNANIYORUZ
EASC Başkanı Mustafa Ulusoy ise “Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders toplantımıza katılarak, onur konuğumuz oldu. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlanması konusunu desteklediğini ve bunun altını çizdi. Ekonomik ve siyasi anlamda ilişkilerin genişletilmesini istediklerini ve buna dair Belçika’nın projeler hazırlandığını söyledi. Biz de Euro Academic olarak aynı fikirleri benimsiyor ve destekliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde vize sorunu ve diğer sorunların aşılacağına inanıyoruz. Türkiye’nin, AB üyelik sürecinde desteklenmesi gerekmektedir. Belçika ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi iki ülkenin de yararınadır. Uygulanan vize engellerinin kaldırılması gerekmektedir ve AB ile Türkiye arasındaki AB fonlarının kullanılmaya devam edilmesi gerekir” diye konuştu.

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