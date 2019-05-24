Belçika Başbakanı’ndan para kaynağını gizli tutan Sosyalist Parti’ye suç duyurusu
Belçika Başbakanı Charles Michel, Valon PS (Sosyalist) Partisi hakkında suç duyurusunda bulundu ve “Sağlık hizmeti sağlamaya odaklanması gereken sağlık sigortası fonu tarafından büyük ölçüde finanse edilen belgeler, rakip partilere saldırmak için kullanılıyor” dedi.
BELÇİKA Federal Hükümeti MR (Reform Hareket) Partili Başbakan Charles Michel, Valon PS (Sosyalist) Partisi hakkında Seçim Harcama Komitesi’ne suç duyurusu bulundu. MR Partisi, PS’nin gizli tuttuğu seçim kampanyasının finansmanını kınamak için Seçim Harcamalarını Kontrol Komisyonu’na şikayet etti. Başbakan Michel, “Sağlık hizmeti sağlamaya odaklanması gereken sağlık sigortası fonu tarafından büyük ölçüde finanse edilen belgeler, rakip partilere saldırmak ve PS’yi desteklemek için kullanılıyor” ifadelerini kullandı.
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