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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
03.01.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Belçika Avrupa’da uranyum dönüştüren ilk ülke olacak

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Belçika Avrupa’da uranyum dönüştüren ilk ülke olacak

Belçika Nükleer Araştırma Merkezi (SCK) ve Ulusal Radyoaktif Elementler Enstitüsü (IRE), uranyum geri dönüştürme merkezi kuruyor. Belçika, bu merkezle Avrupa’da uranyumu geri dönüştüren ilk ülke olacak.

BELÇİKA biriken nükleer atıklara çözüm için uranyum geri dönüştürme merkezi kuruyor. Belçika Nükleer Araştırma Merkezi (SCK) ve Ulusal Radyoaktif Elementler Enstitüsü (IRE), radyoaktif tıbbi atıkları geri dönüştürmek için birlikte çalışacaklarını açıkladı. Hükumet de, 2022 yılına kadar toplam 255 milyon Euroya (1 milyar 576 milyon TL) mal olacak olan Recumo isimli uranyum geri dönüştürme projesine başlama kararı aldı. Daha önce ABD ve Arjantin’de başlatılan küçük çaplı çalışmaların ardından Belçika, Avrupa’da ilk defa uranyumu geri dönüştüren ülke olacak.

ASKERİ KULLANIM RİSKİ ORTADAN KALKIYOR
Belçika Nükleer Araştırma Merkezi (SCK) Genel Müdürü Eric van Walle, “SCK ve IRE, tıbbi taramalar için kullanılan ve tümörleri tespit ve tedavi için radyoizotoplar, nükleer partiküller üretir. Ancak izotopları ayırmak kullanılan için oldukça zenginleştirilmiş uranyum ve atıklar oluşuyor. Anlaşma sonucunda, IRE ve SCK açtıkları tesise atıkları götürerek, düşük oranda zenginleştirilmiş uranyumla seyreltecek. Bu sayede askeri kullanım riski de ortadan kalkmış olacak” açıklamasında bulundu.
Hükümet, tesisinin inşası için yaklaşık 20 milyon Euro, operasyon için yıllık 8.1 milyon Euro destek sağlayacak.

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