Belçika Avrupa’da uranyum dönüştüren ilk ülke olacak
Belçika Nükleer Araştırma Merkezi (SCK) ve Ulusal Radyoaktif Elementler Enstitüsü (IRE), uranyum geri dönüştürme merkezi kuruyor. Belçika, bu merkezle Avrupa’da uranyumu geri dönüştüren ilk ülke olacak.
BELÇİKA biriken nükleer atıklara çözüm için uranyum geri dönüştürme merkezi kuruyor. Belçika Nükleer Araştırma Merkezi (SCK) ve Ulusal Radyoaktif Elementler Enstitüsü (IRE), radyoaktif tıbbi atıkları geri dönüştürmek için birlikte çalışacaklarını açıkladı. Hükumet de, 2022 yılına kadar toplam 255 milyon Euroya (1 milyar 576 milyon TL) mal olacak olan Recumo isimli uranyum geri dönüştürme projesine başlama kararı aldı. Daha önce ABD ve Arjantin’de başlatılan küçük çaplı çalışmaların ardından Belçika, Avrupa’da ilk defa uranyumu geri dönüştüren ülke olacak.
ASKERİ KULLANIM RİSKİ ORTADAN KALKIYOR
Belçika Nükleer Araştırma Merkezi (SCK) Genel Müdürü Eric van Walle, “SCK ve IRE, tıbbi taramalar için kullanılan ve tümörleri tespit ve tedavi için radyoizotoplar, nükleer partiküller üretir. Ancak izotopları ayırmak kullanılan için oldukça zenginleştirilmiş uranyum ve atıklar oluşuyor. Anlaşma sonucunda, IRE ve SCK açtıkları tesise atıkları götürerek, düşük oranda zenginleştirilmiş uranyumla seyreltecek. Bu sayede askeri kullanım riski de ortadan kalkmış olacak” açıklamasında bulundu.
Hükümet, tesisinin inşası için yaklaşık 20 milyon Euro, operasyon için yıllık 8.1 milyon Euro destek sağlayacak.
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