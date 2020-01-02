Belçika 6 yabancı terörist savaşçıyı vatandaşlıktan çıkardı

MAHKEME, söz konusu kişilerin Belçika tarafından terör örgütü ilan edilen Sharia4Belgium’a (Belçika İçin Şeriat) üye olduğunu iddia etti. Aynı zamanda Fas vatandaşı da olan 6 kişinin halihazırda nerede olduğu bilinmiyor. 8 gün içinde itiraz edilmemesi durumunda, karar nihailik kazanıyor.

Ülke makamları, Sharia4Belgium’un Belçika’da şeriat yönetimi kurmak amacıyla 3 Mart 2010 yılında ortaya çıktığını iddia etmişti. Belçika mahkemesi, herhangi bir bombalı veya silahlı saldırı gerçekleştirmeyen Sharia4Belgium’u terör örgütü ilan etmiş, baskılar sonucu örgüt 2 yıl 7 ayda kendini feshetmişti.