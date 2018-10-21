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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
21.10.2018 - 12:27, Son Güncelleme:

Bekir Sipahi: ‘Kirli ellerinizi üzerimizden çekin’

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Bekir Sipahi: ‘Kirli ellerinizi üzerimizden çekin’

Almanya’nın Duisburg kentindeki bir sergide Türklere yönelik hakaret içeren, montajlanmış müstehcen içerikli fotoğrafların sergilenmesi, kentte yaşayan Türk vatandaşlar tarafından protesto edildi.

ŞEHRİN merkez tren istasyonu önünde, çeşitli Türk sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, Diusburg Kunsthalle Sanat Merkezi’ndeki sergiyi açanlara ve sergiye izin veren şehir yönetimine tepki gösterdi.
Türklerin 50 yılı aşkın süredir Almanya’da barış içinde yaşadığını belirten Duisburg Uyum Meclisi Üyesi Bekir Sipahi,, “Ülkemize, bayrağımıza ve cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretleri kabul etmemiz mümkün değil. Bazı çevreler, kötü niyetliler, bizleri kötü emellerine alet etmeye çalışıyorlar. Kirli ellerinizi üzerimizden çekin” dedi.
Meclis Üyesi Erdoğan Aydın ise 25 Kasım’a kadar sürmesi planlanan serginin bir an önce durdurulmasını istedi ve gerekirse bu protestolarının büyüyerek süreceğini söyledi.

Bekir Sipahi: ‘Kirli ellerinizi üzerimizden çekin’

‘ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK’
Son seçimlerde Duisburg Belediye Başkan Adayı olan Yaşar Durmuş da değişik toplum ve kültürlerin, uyum ve huzur içinde yaşadığı Duisburg’da, sanat adı altında barış ve huzuru tehdit eden bu zihniyeti, buna izin veren belediyeyi kınadıklarını ifade etti. Durmuş, şöyle konuştu: “Birlikte barış içinde yaşayan ve bu alanda Almanya’ya örnek olan bu güzel şehri karıştırmak isteyenlere yazıklar olsun. Dünyaya insanlığı ve medeniyeti öğretmiş necip milletimize hakaret edip rencide etmek hiç kimsenin hakkı da haddi de değildir. 80 bin insanımızın yaşadığı Duisburg’da inancımıza ve değerlerimize saygı duymayanlara karşı birlik ve dirliğimizi ortaya koymaya mecburuz. Haddini aşanlar bilsinler ki, artık burada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.”
Yapılan konuşmaların ardından yürüyüşe geçen protestocular, sergiyi düzenleyenler ve şehir yönetimi aleyhine sloganlar attı.

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