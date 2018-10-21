Bekir Sipahi: ‘Kirli ellerinizi üzerimizden çekin’
Almanya’nın Duisburg kentindeki bir sergide Türklere yönelik hakaret içeren, montajlanmış müstehcen içerikli fotoğrafların sergilenmesi, kentte yaşayan Türk vatandaşlar tarafından protesto edildi.
ŞEHRİN merkez tren istasyonu önünde, çeşitli Türk sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, Diusburg Kunsthalle Sanat Merkezi’ndeki sergiyi açanlara ve sergiye izin veren şehir yönetimine tepki gösterdi.
Türklerin 50 yılı aşkın süredir Almanya’da barış içinde yaşadığını belirten Duisburg Uyum Meclisi Üyesi Bekir Sipahi,, “Ülkemize, bayrağımıza ve cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretleri kabul etmemiz mümkün değil. Bazı çevreler, kötü niyetliler, bizleri kötü emellerine alet etmeye çalışıyorlar. Kirli ellerinizi üzerimizden çekin” dedi.
Meclis Üyesi Erdoğan Aydın ise 25 Kasım’a kadar sürmesi planlanan serginin bir an önce durdurulmasını istedi ve gerekirse bu protestolarının büyüyerek süreceğini söyledi.
‘ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK’
Son seçimlerde Duisburg Belediye Başkan Adayı olan Yaşar Durmuş da değişik toplum ve kültürlerin, uyum ve huzur içinde yaşadığı Duisburg’da, sanat adı altında barış ve huzuru tehdit eden bu zihniyeti, buna izin veren belediyeyi kınadıklarını ifade etti. Durmuş, şöyle konuştu: “Birlikte barış içinde yaşayan ve bu alanda Almanya’ya örnek olan bu güzel şehri karıştırmak isteyenlere yazıklar olsun. Dünyaya insanlığı ve medeniyeti öğretmiş necip milletimize hakaret edip rencide etmek hiç kimsenin hakkı da haddi de değildir. 80 bin insanımızın yaşadığı Duisburg’da inancımıza ve değerlerimize saygı duymayanlara karşı birlik ve dirliğimizi ortaya koymaya mecburuz. Haddini aşanlar bilsinler ki, artık burada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.”
Yapılan konuşmaların ardından yürüyüşe geçen protestocular, sergiyi düzenleyenler ve şehir yönetimi aleyhine sloganlar attı.
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