Beethoven’ın 10. Senfonisi’ni yapay zekâ tamamlıyor

FRANKFURTER Allgemeine Sonntagszeitung gazetesinin haberine göre, aralarında müzikologlar, besteciler, bilgisayar bilimleri uzmanları ve piyanist Robert Levin’in bulunduğu uluslararası bir grup söz konusu eseri tamamlamak üzere bir araya geliyor. Projeyi hayata geçiren Alman Telekomu’ndan yapılan açıklamada da söz konusu haber doğrulandı. Buna göre tamamlanmış 10. Senfoni’nin Beethoven’ın doğduğu kent olan Bonn’da, Beethoven Orkestrası tarafından 28 Nisan 2020’de seslendirilmesi planlanıyor.

DENEMELERE BAŞLANDI

1770-1827 yılları arasında yaşayan ve 10. Senfoni üzerinde çalışırken hayatını kaybeden Ludwig van Beethoven’dan bu eserle ilgili olarak sadece bazı notlar ve taslaklar bulunuyor. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesindeki habere göre proje için geliştirilen yapay zekâ, uluslararası bilim insanlarından oluşan ekibin Beethoven’ın diğer eserlerinden yola çıkarak hazırladığı bir algoritmaya göre 10. Senfoni’deki eksik kısımlarını tamamlama denemelerine başladı.

‘BEETHOVEN’IN DÜNYASINI KEŞFETMEYE ÇIKMIŞ BİR ÇOCUK’

Projenin koordinasyonunu üstlenen, Salzburg merkezli Karajan Enstitüsü Müdürü Matthias Röder, algoritmanın öngörülemez veriler sunduğunu ve kendilerini her gün yeniden şaşırttığını dile getirdi. Röder algoritmayla ilgili olarak ayrıca, “O adeta, Beethoven’ın dünyasını keşfetmeye çıkmış olan bir çocuk” ifadesini kullandı.

İLK KEZ YAPILMIYOR

Yarım kalan bestelerin bilgisayar programlarıyla tamamlanması girişimi ilk kez yapılmıyor. Daha önce de Çin’in telekomünikasyon devi Huawei’nin bir projesi kapsamında, Avusturyalı besteci Franz Schubert’in (1797-1828) yarım kalan 8. Senfonisi yapay zeka tarafından tamamlanmış ve geçen şubatta, İngiltere’nin başkenti Londra’da ilk kez seslendirilmişti.