Bedenimiz Almanya’da ruhumuz Türkiye’de

CEMO Yılmaz Tokat’ta doğdu. İlk, orta ve üniversite eğitimini Türkiye’de tamamladıktan sonra Almanya’ya yerleşti. İstanbul’da müzik eğitimi aldı. Arif Sağ okulunda bağlama eğitimi de alan Yılmaz, 25 yıldır Berlin’de yaşıyor. Dört yaşından beri tanıştığı bağlamayı elinden bırakmamış. İlk dersini de dedesinden almış. ‘40 Aşıklar’ geleneğinde pişen Yılmaz “Bizde bağlama çalmak su ve ekmek gibi doğal bir ihtiyaç. Bir parçam” sözleriyle bağlamanın kendisi için taşıdığı anlamı özetliyor.

KONSER SERİSİNE HAZIRLANIYOR

Almanya’nın birçok kentinde konserler verdi, dayanışma gecelerinde sahne aldı. Berlin gecelerinde dostları için de bağlama çalıp, türküler seslendirdi. Yılların birikimi Evcimen Müzik’ten çıkan ‘Yönümüz Güneylere’ albümünde topladı. Kendi deyişiyle albümünü türkü dostları ve türküseverler için hazırladı. Albüm Türkiye ve Avrupa’da raflardaki yerini aldıktan hemen sonra Berlin ve Hamburg’da iki konser verdi. Büyük ilgi gören konserlerine önümüzdeki aylarda Almanya’nın üç farklı kentinde devam edecek.





RUHA VE VİCDANA HİTAP EDİYOR

Albümde toplumsal sorunlara da dikkat çeken Yılmaz “Albümde benim 4 yaşında elime aldığım bağlamamın tellerine dökülmüş özlemlerim, aşkım, sevgim, hasretim, isyanım, kabul edemeyişlerim ve itirazlarım var. Bağlamayla dertleşmelerim var. Toplum olarak kaybettiklerimize yaktığım türkü ve ağıtlar var. Albümde yer alan eserlerin tümünün sözleri ve müzikleri bana ait. Evcimen Müzik’ten çıktı. Yönetmenliğini Kutsal Evcimen yaptı. Aranjörlüğünü Sinan Güngör üstlendi. Çok yetenekli sanatçı arkadaşların sazlarıyla kattığı emekleri var. Herkese hitap eden bir türküler demeti yaptık. Dinleyenlerin ruhuna olduğu kadar vicdanına da hitap edecek. Yakın tarihimizin dramlarına ve isyanlarına da atıfta bulunan ve onları yeni nesillere taşıyacak türküler var. Bilinçli olarak daha önce seslendirilen türkülere hiç yer vermedim. Çünkü o güzel türküler defalarca çalınıp söylendi.”





TÜRKİYE’DE BIRAKTIK AMA TERK ETMEDİK

“Yönü Türkiye’ye dönük sanatçılar için Almanya’da, daha doğrusu Türkiye dışındaki her hangi bir yerde yaşayan sanatçılar için hayat çok da kolay değil. Çünkü türkülerin kaynağı Anadolu. Bedenimiz burada olsa da, ruhumuz, duygumuz, gözlerimiz, aklımız ve aşkımızın bir bölümü Türkiye’de. Türkülerin gıdası orada. Türkiye’de bıraktığımız ancak hiçbir şekilde terk etmediğimiz değerlerimiz var. Her ne kadar Almanya’da olsak da Türkiye’deki yaşananlara kayıtsız ve uzak kalamıyoruz. Albümde bana o değerler ile birlikte eşim ve çocuklarım da birer ilham kaynağı oldu” dedi.