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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 19.01.2020 - 12:29,Son Güncelleme:/

Bebeği doğurup bir iki saat sonra buraya bıraktılar

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Bebeği doğurup bir iki saat sonra buraya bıraktılar

Hessen polisi, yeni doğan bebeğini çalılıkların arasına bırakan anneyi arıyor.

ALMANYA’nın Rüsselsheim kentinde nehir kenarında yürüyüşe çıkanlar, çalılıklar arasından gelen ağlama sesine yönelince yeni doğan bir bebekle karşılaştı ve hemen polise haber verdi. Gelen ekip minik bebeği hastaneye kaldırdı. Yapılan muayenede sağlığının iyi olduğu ve soğuk havaya rağmen vücudunun zarar görmediği açıklanan bebeğin, yayalar tarafından erken fark edilmesinin hayatını kurtardığı açıklandı. Bebeği muayene eden doktor, sabaha kadar orada kalması durumunda minik bebeğin donabileceğini söyledi. Doktor, erkek bebeğin cuma günü dünyaya geldiğini ve doğumundan birkaç saat sonra çalılıkların arasına bırakıldığını açıkladı.
Bebeğin anne-babasını arayan polis, sonuç alamayınca halktan yardım istedi. Cuma günü 16.00 ile 20.00 saatleri arasında Libigstrasse üzerinde şüpheli birilerini görenlerin 06142-6960 numaralı telefondan emniyet birimlerine bilgi vermesini isteyen polis, bebeği çalılıklar arasına annenin bırakmış olma ihtimali üzerinde duruyor. Bebeği almak için çok sayıda çiftin başvurduğu da öğrenildi.

Bebeği doğurup bir iki saat sonra buraya bıraktılar
Yeni doğan erkek bebek bu çalılıklar arasına bırakıldı.

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