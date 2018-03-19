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BBP’liler Berlin’de şehitleri andı

AA
19.03.2018 - 11:01 | Son Güncelleme:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Almanya’nın başkenti Berlin’de Alperen Ocakları’nın düzenlediği ‘Çanakkale Şehitlerini ve Muhsin Yazıcıoğlu’nu Anma Programı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Destici, Türk tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu belirtti.

BU zaferlerin başında Çanakkale’nin geldiğini belirten Destici, “Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü kutlu olsun. Rabbim Müslüman Türk dünyasına çok büyük zaferler yaşattı, büyük kahramanlar çıkarttı. Çanakkale nasıl zaferle sonuçlandıysa Afrin de Menbiç de Kamışlı da Kandil de zaferle sonuçlanacaktır. Türkiye, hain katil terör örgütü üyelerine gereken dersi verecektir” dedi.

Destici, Çanakkale Zaferini armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm komuta kademesi ve mimarlarını rahmetle andığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Tüm dünya Çanakkale’de şunu gördü. Büyük Müslüman Türk milleti yokluk içinde de olsa vatanı namusu inançları için öyle bir mücadele ruhuyla ortaya çıktı ki yedi düvel diz çökmek zorunda kaldı. O gün Anadolu’yu bölmeyi parçalamayı istikbalimize kastetmeyi başaramamışlarsa bugün de ülkemizi bölmek, parçalamak, milletimizin arasına nifak sokup dirliğimizi tarumar etme oyunlarına karşı hep birlikte el ele gerekirse göğüs göğüse direneceğiz, vatanımızı böldürtmeyeceğiz.”

BBP’liler Berlin’de şehitleri andı

‘ÇAĞRILARIN KARŞILIĞI YOK’
Türkiye’nin bölgede yeniden harita çizme emelleri olanların bu emellerini kursaklarında bırakacağını Afrin’de gösterdiğini vurgulayan Destici, Avrupa’dan Afrin operasyonu nedeniyle yapılan olumsuz çağrıların ülke nezdinde karşılığı olmadığını dile getirdi.
Destici, Türkiye’nin Çanakkale’de olduğu gibi bugün de kendi göbeğini keserek terör örgütlerini ülkeden ve bölgeden temizleyeceğini ve böylece operasyonların Avrupa’yı da kollamaya yönelik olduğunu ifade etti.
Terör örgütlerinin tamamına yakınının emperyalist güçler tarafından kurulmuş, yetiştirilmiş ve sahaya sürülmüş olduğunu vurgulayan Destici, “IŞİD böyledir, El Kaide de böyledir, PKK da böyledir” dedi.

BBP’liler Berlin’de şehitleri andı

‘EĞER BEDELLER ÖDEMEZSEK...’
Destici, teröre karşı hep birlikte mücadele edilmesinin gerekliliğini anlatarak, Türkiye’nin bugün operasyon konusunda konsept değişikliğine gittiğini, böylelikle kapsamlı sınır ötesi harekatlar yaptığını belirtti.
Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki toprakların şehit kanlarıyla sulandığını vurgulayan Destici, “Bu mücadele kolay değil. Bu şehitleri vermezsek, bedeller ödemezsek yarın daha ağır bedeller ödemek durumunda kalırız. Bu mücadeleyi hep birlikte veriyoruz vermeye devam edeceğiz” dedi.

Etiketler: Mustafa Destici , BBP , Berlin'de şehitleri andı , avrupadan haberler
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