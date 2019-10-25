‘Bayrağı bir adım ileriye taşımak için çalışacağım’
Görev süresi dolan Başkonsolos Mustafa Çelik’in yerine Berlin Başkonsolosu olarak atanan Olgun Yücekök, ilk mesajında konsolosluk kapısının herkese açık olduğunu söyledi:
“VATANDAŞLARIMIZA hizmet etmek için atandım. Bu noktada terör örgütleri ile bağlantılı olmayan herkese kapımız açık. Devlet vatandaşına eşit yaklaşır. Berlin ve çevre eyaletlerde yaşayan yaklaşık 350 bin vatandaşa hizmet için geldim. Daha önce görev ve hizmet edenlerin bıraktığı yerden bayrağı devralıp dört yıl boyunca hizmet edeceğim. Amacım bu bayrağı bir adım da olsa daha ileriye taşımak. Almanya’nın ekonomik kalkınmasına Türklerin önemli katkısı oldu. Bu katkının önemini ve büyüklüğünü samimi ve dürüst olan herkes bilir. Bu hakkı sahibine teslim ediyorum. Ziyarete gelen heyetler içinde veya toplantılarda karşılaştığım insanlarımızın arasında burada doğmuş avukatlar, doktorlar ve mimarlar kartvizitlerini veriyorlar. Kartvizitleri görünce mutlu oluyorum. Eğitimli insanlarımızın çok olması sevindirici. Ben de görev sürem boyunca eğitime ağırlık vereceğim. Okulları, üniversiteleri, iş çevrelerini ve resmi makamlar da dahil herkesi ziyaret edeceğim. Vatandaşımızın daha rahat etmesi için ne gerekiyorsa, yapacağım. Alman yetkililerle birebir görüşmeler yapacağım.”
OLGUN YÜCEKÖK KİMDİR?
Galatasaray Lisesi mezunu Olgun Yücekök, 2001’de Galatasaray Üniversitesi’ni bitirdi. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı sınavına giren Yücekök, bakanlıkta göreve başladı. İlk yurt dışı görevini Sofya Büyükelçiliği’nde yapan Yücekök, dört yıl sonra Ankara’ya döndü. İki yıl bakanlık bünyesinde görev aldıktan sonra bu kez İsrail’deki Türk Büyükelçiliği’ne başkatip olarak atandı. 2010’dan 2011’e kadar İsrail’de kalan Yücekök, bir yıl Ankara’da daire başkanlığı görevini sürdürdü. Ardından Paris Büyükelçiliği’nde Elçimüsteşarı olarak atandı. 2012’de başladığı görevini 2017’ye kadar sürdürdü. Yücekök, dördüncü yurtdışı görevinde ise Berlin’e başkonsolos olarak atandı. Evli olan Yücekök, iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.
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