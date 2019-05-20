Bayern'in transfer de ilk hedefi M. City'den!..
Bayern Münih'in transferde ilk hedefi Leroy Sane!
Bayern Münih, Arjen Robben ve Franck Ribery'nin ayrılığı sonrası gözünü Manchester City'nin yıldızı Leroy Sane'ye dikti.
Alman basınından Kicker'da yer alan habere göre; Leroy Sane, Pep Guardiola ile yaşadığı sorunlar sebebiyle Bayern Münih'e transfer olmaya sıcak bakıyor.
Haberde; Manchester City'nin Sane'yi satmakta istekli olduğu ancak henüz Bayern Münih'in resmi bir teklif yapmadığı belirtildi.
2016 yazında 50.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Schalke'dne Manchester City'e transfer olan Leroy Sane, bu sezon 47 maçta toplam 2694 dakika süre (maç başına ort. 57 dk) aldı ve 16 gol atıp 18 asist yaptı.
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