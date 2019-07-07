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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı / Fotoğraflar: Facebook
07.07.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Neuer için şaşırtan açıklama! Gider mi?

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Neuer için şaşırtan açıklama! Gider mi?

Bayern Münih'in 33 yaşındaki deneyimli kalecisi Neuer'in menajeri, oyuncunun Alman kulübünden ayrılabileceğini açıkladı.

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih'in yıldız file bekçisi Manuel Neuer'in 8 yıldır forma giydiği kulüpten ayrılma ihtimali konuşuluyor. 33 yaşındaki Alman kalecinin menajeri Thomas Kroth Suddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamalarda Neuer'in EURO 2020 ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı istediğini belirterek; "Manuel başarı odaklı. Benim izlenimim, Bayern Münih ile dört İngiliz takımı arasındaki boşluğun çok ciddi olduğu ve Münih'in şu anda rekabet gücü olmadığı yönünde." dedi.

Neuer için şaşırtan açıklama Gider mi
Bayern'in çabalarsa Neuer'in de tekrar eski performansına kavuşabileceğini söyleyen menajer şöyle noktaladı; "Neuer 2021'de emekli olmak istemiyor. Gelecekte kariyerinin nasıl ilerleyeceği konusunda şimdi karar vermek zorunda. Sözleşmesini uzatmak ve kariyerini Bayern'de sonlandırmak elbette ki açık bir seçenek; ancak tek seçenek değil." 2011-12 sezonunun başında Schalke 04'ten Bayern Münih'e katılan Neuer, Bavyera ekibi ile toplam 336 maça çıktı. 88 kez A Milli Takım forması giyen deneyimli file bekçisinin Bayern Münih ile sözleşmesi 2021 yılında bitiyor.

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