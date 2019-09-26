Bayern'den '1' için milli takıma boykot
Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Almanya'nın 1 numaralı formasının Manuel Neuer'den alınıp Marc-Andre ter Stegen'e verilmesi durumunda milli takıma oyuncu göndermeyeceklerini açıkladı.
Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Manuel Neuer'den Almanya Milli Takımı'nın 1 numaralı formasının alınıp Marc-Andre ter Stegen'e verilmesi durumunda boykot başlatacaklarını açıkladı. Kicker'de çıkan habere göre; gelecek ay oynanacak Estonya ve Arjantin maçlarında Manuel Neuer'in yerine 1 numaralı forma Marc-Andre ter Stegen'e verilecek.
HOENESS: "BOYKOT EDERİZ"
Konuyla ilgili Bild'e konuşan Bayern Münih Başkanı, "Bunu kabul edemeyiz. Böyle bir şey yaşanırsa, Almanya Milli Takımı'na oyuncu göndermeyi bırakırız. Boykot ederiz." ifadelerini kullandı.
BIERHOFF: "YAPAMAZLAR"
Hoeness'in açıklamalarına cevap veren Almanya Milli Takımı Genel Menajeri Oliver Bierhoff, "Bunu yapamazlar. FIFA kuralları gereğince kulüpler, oyuncularını milli takımlara göndermek zorundalar." dedi.
LEHMANN: "KIYASLANMAZ!"
Almanya Milli Takımı'nın eski kalecisi Jens Lehmann da tartışmaya katılarak, "Manuel Neuer daha iyi kaleci. Daha komple. Liverpool'a 4-0 yenilen ve hatalı goller yiyen bir kaleciyle kıyaslanamaz." cümlelerini kurdu.
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