Bayern Münih'te Boateng ayrılığı kapıda!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBayern Münih'te Boateng ayrılığı kapıda!
GeriAvrupa Bayern Münih'te Boateng ayrılığı kapıda!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
27.05.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Bayern Münih'te Boateng ayrılığı kapıda!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bayern Münih'te Boateng ayrılığı kapıda!

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Jerome Boateng'e ayrılması yönünde tavsiyede bulundu.

ALMAN futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli futbolcularından biri Jerome Boateng, Alman milli takımıyla dünya şampiyonluğu mutluluğu yaşadı. Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kapası'nı kazandı. 261'i Bundesliga, 69'u Şampiyonlar Ligi olmak üzere 476 resmi maçta forma giydi. 76'sı A milli olmak üzere 112 kez Alman milli takım formasıyla sahaya çıktı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu müthiş bir kariyere sahip.

Bayern Münihte Boateng ayrılığı kapıda
İSTENMEYEN ADAM
Boateng 2011 yılından beri Bayern Münih'te oynuyor. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen yıl Joachim Löw, Boateng'i artık milli takıma almayacağını açıkladı. Tecrübeli futbolcuya milli takım kapılarını kapattı. Şimdi de Bayern Münih Boateng'e kapıyı gösterdi. Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness “Kulüple sözleşmesi bulunmasına rağmen benim ona tavsiyem kendisine yeni kulüp bulması. Onun yeni bir heyecana ihtiyacı var” sözleriyle Boateng'i istemediğini çok açık dile getirdi. Teknik Direktör Niko Kovac da son aylarda Boateng'e forma vermedi. Kovac da tecrübeli futbolcuyu karoda düşünmediğini gösterdi.

12 KUPA KALDIRDI
Boateng de tutumlarıyla Bayern Münih defterini kapatmış görünüyor. Geçen hafta takım lig şampiyonluğunu kutlarken tecrübeli futbolcu kutlamalar yerine arkadaşının düğününe katılmayı tercih etti. Berlin'de kupa kazanıldıktan sonra arkadaşları sahada coşkuyla eğlenirken, Boateng yedek kulübesinde üzgün bir şekilde oturdu. Futbolcular sahada tur atarken Boateng soyunma odasının yolunu tuttu. Manchester City'den 2011 yılında 13 milyon 500 bin euro karşılığı alınan Boateng Bayern Münih ile yedi lig şampiyonluğu, dört DFB Kupası ve bir de Şampiyonlar Ligi Kupası sevinci yaşadı. Boateng'in şimdi ne yapacağı merak ediliyor. Kulüpte mi kalacak yoksa kendisine yeni bir adres mi arayacak. Boateng'in ismi Milan ve Paris St German ile anılıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
SPD’de sular kaynıyor
Almanya'dan Yahudilere ‘kipa’ uyarısı
Cami kundakçısını cemaat yakalayıp polise teslim etti
Bayern Münih'te Boateng ayrılığı kapıda!