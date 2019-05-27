Bayern Münih'te Boateng ayrılığı kapıda!
Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Jerome Boateng'e ayrılması yönünde tavsiyede bulundu.
ALMAN futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli futbolcularından biri Jerome Boateng, Alman milli takımıyla dünya şampiyonluğu mutluluğu yaşadı. Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kapası'nı kazandı. 261'i Bundesliga, 69'u Şampiyonlar Ligi olmak üzere 476 resmi maçta forma giydi. 76'sı A milli olmak üzere 112 kez Alman milli takım formasıyla sahaya çıktı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu müthiş bir kariyere sahip.İSTENMEYEN ADAM
Boateng 2011 yılından beri Bayern Münih'te oynuyor. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen yıl Joachim Löw, Boateng'i artık milli takıma almayacağını açıkladı. Tecrübeli futbolcuya milli takım kapılarını kapattı. Şimdi de Bayern Münih Boateng'e kapıyı gösterdi. Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness “Kulüple sözleşmesi bulunmasına rağmen benim ona tavsiyem kendisine yeni kulüp bulması. Onun yeni bir heyecana ihtiyacı var” sözleriyle Boateng'i istemediğini çok açık dile getirdi. Teknik Direktör Niko Kovac da son aylarda Boateng'e forma vermedi. Kovac da tecrübeli futbolcuyu karoda düşünmediğini gösterdi.
12 KUPA KALDIRDI
Boateng de tutumlarıyla Bayern Münih defterini kapatmış görünüyor. Geçen hafta takım lig şampiyonluğunu kutlarken tecrübeli futbolcu kutlamalar yerine arkadaşının düğününe katılmayı tercih etti. Berlin'de kupa kazanıldıktan sonra arkadaşları sahada coşkuyla eğlenirken, Boateng yedek kulübesinde üzgün bir şekilde oturdu. Futbolcular sahada tur atarken Boateng soyunma odasının yolunu tuttu. Manchester City'den 2011 yılında 13 milyon 500 bin euro karşılığı alınan Boateng Bayern Münih ile yedi lig şampiyonluğu, dört DFB Kupası ve bir de Şampiyonlar Ligi Kupası sevinci yaşadı. Boateng'in şimdi ne yapacağı merak ediliyor. Kulüpte mi kalacak yoksa kendisine yeni bir adres mi arayacak. Boateng'in ismi Milan ve Paris St German ile anılıyor.
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