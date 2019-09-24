Bayern Münih’te Alaba sevinci
Rb Leipzig’le oynanan lig maçı öncesinde sahada ısınırken sakatlanan Bayern Münih’in defans oyuncusu David Alaba’nın sakatlığı geçti.
DOKTOR kontrolünde pas çalışması ve dripling yapan 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kaleye de şut çekti. Topla ilk çalışmasını sorunsuz tamamlayan Alaba’nın bir süre daha doktor kontrolünde çalışmasını sürdüreceği belirtildi. Alaba’nın cumartesi Paderborn ile oynanacak maçta forma giymesi ise zor. Ancak ekim ayında oynanacak Şampiyonlar Ligi Grup maçına yetişmesi bekleniyor. Bayern Münih, 1 Ekim’de İngiltere temsilcisi Tottenham ile deplasmanda oynayacak. Alaba’nın bu maça kadar sakatlığının geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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