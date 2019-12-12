Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi'nde grup birincisi olarak yoluna devam eden Bayern Münih, rekor kırdı. Bayern Münih grubunda oynadığı altı karşılaşmayı da kazandı. 18 puanla lider çıktı. Böylece ilk kez bir Alman takımı Şampiyonlar Ligi Grup eleme maçlarının tamamını kazanıp en yüksek puana ulaştı. Bu başarı Bayern Münih hanesine rekor olarak yazıldı.

Bayern Münih son maçında İngiliz Tottenham ile Münih'de karşı karşıya geldi. Bayern Münih'in karşılaşmadaki gollerinini Coman, Müller ve Coutinho attı. Tottenham'ın tek golünü ise Sessesgnon kaydetti. Bayern Münih'in lider olarak çıktığı B Grubunda Tottenham ise ikinci oldu. Grupta son anda attığı golle Kızıl Yıldız'ı 1-0 yenen Olimpiyakos P. üçüncü oldu.

Avrupa Ligi'nde kalmayı başardı

Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsil eden Dortmund ve RB Leipzig daha önce gruptan çıkmayı başarmıştı. Almanya'nın diğer temsilcisi Leverkusen ise son maçında Juventus'a sahasında 2-0 yenildi.

Bu sonuçla D Grubu'nu üçüncü tamamladı. Leverkusen Şampiyonlar Ligi'nden elenirken, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.