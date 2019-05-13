Bayern Münih, Kovac'ı gönderecek mi?
Bayern Münih, sezon başında Niko Kovac'ı teknik direktör olarak takımın başına getirdi. Sezona kötü başlayan Bayern Münih, uzun süre toparlanamadı. Dortmund'un gerisinde kaldı. Ancak sezonun ikinci yarısında toparlandı ve peş peşe galibiyetler elde etti. Sezonun ikinci yarısında oynanan 16 lig maçında 39 puan elde etti.
Sezonun bitimine bir hafta kala da iki puan farkla lider. Şampiyon olması için sahasında oynayacağı Frankfurt maçında bir puan alması yeterli. Kovac'ın çalıştırdığı Bayern Münih, kupada son ikiye kaldı. Bayern Münih 25 Mayıs'ta RB Leipzig ile Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası finali oynayacak.
Yani Bayern Münih gelecek hafta Frankfurt ile oynayacağı maç sonunda lig şampiyonluğuna, 25 Mayıs'ta da Berlin'de RB Leipzig ile oynayacağı maçın ardından da DFB Kupası'nı kazanmaya çok yakın. Eğer bu iki kupayı kazanamazsa Kovac'ın takımın başında kalması çok zor.
Bayern Münih yönetimi, sadece final değil kupa da istiyor. Eğer Kovac iki kupayı da kulüp müzesine koyamazsa, çok büyük ihtimalle veda edecek. Kovac da bunun farkında. Teknik adam Alman İkinci Televizyon Kanalı'na (ZDF) yaptığı açıklamada “Herkes bana iş garantisini soruyor. Bayern Mümih'de başarılı olmalısınız. Bu ilke hem teknik adam hem de futbolcular için geçerli” sözleriyle lig ve kupa şampiyonluğu elde edilmediği durumda görevinin başında kalamayacağının farkında olduğunun mesajını verdi.
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