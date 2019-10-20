Bayern Münih, 90+2'de kayıp yaşadı
Bayern Münih, Bavyera Derbisi'nde Augburg ile 2-2 berabere kaldı. Augsburg gollerinin ilkini 1., ikincisini de 90+2. dakikada buldu. Haftanın önemli maçında Dortmund sahasında lider Gladbach'ı 1-0 yenerek üç hafta sonra galibiyetle tanıştı. Maçta Dortmund'un iki golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
BUNDESLIGA'nın sekizinci haftasında en büyük şoku Bayern Münih yaşadı. Mutlak galibiyet için sahaya çıkan Bayern Münih, Bavyera Derbisi'nde Augsburg ile 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda iki puan kaybeden Bayern Münih, rakibinden golleri 1. ve 90+2. dakikalarda yedi. Bayern'in ilk golünü atan Lewandowski, ligdeki gol sayısını 12'ye çıkardı. Maçla ilgili değerlendirmede bulunan Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac “Yüzde yüzlük beş pozisyonumuz vardı. Rakip iki şut çekti, ikisi de gol oldu. Çok kızgınım” dedi.BAYERN'DE NİKLAS SÜLE ŞOKU!
Bayern Münih'te forma giyen Alman milli futbolcu Niklas Süle'nin bugün ameliyat edileceği bildirildi. Alman kulübünden yapılan açıklamada, dün Augsburg ile oynanan lig maçında sakatlanan Süle'nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun bugün ameliyat edileceği aktarıldı. Süle, Bayern Münih'in dün Augsburg ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 12. dakikasında sakatlanmış ve oyundan
çıkmak zorunda kalmıştı.
DORTMUND KAZANMASINI BİLDİ
Üç hafta üst üste kazanamayan Dortmund, galibiyet hasretini Gladbach karşısında giderdi. Sahasında ağırladığı lig liderini kaptanı Reus'un 58. dakikada attığı golle yenen Dortmund'un maçta iki golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmada Hummels'ın cezaalanı içinde yaptığı faul de tartışma konusu oldu. Gladbach Teknik Direktörü Marco Rose pozisyonun penaltı olduğunu iddia ederek “Hummels topa dokunmadı. Benim için pozisyon penaltıydı” dedi. Üç puan alan Dortmund, üst sıralara tırmandı. Milli takımdan bir gün geç dönen İngiliz futbolcu Sancho disiplinsiz tutumu nedeniyle kadro dışı bırakıldığı için bu maçta forma giyemedi. Dortmund gibi Düsseldorf ve Union Berlin de haftayı sahasında galibiyetle kapattılar. Union Berlin, ligin üst sıralarında yer alan Freiburg'u 2-0 yendi. Düsellodorf ise Kenan Karaman ile Kaan Ayhan'ın ilk 11'de oynadığı maçta Mainz'ı 1-0'lık skorla geçti.
PUANLARI PAYLAŞTILAR
RB Leipzig ile bu sezonun flaş takımı Wolfsburg arasında oynanan maçta takımlar karşılıklı birer gol buldu: 1-1. Leipzig'de oynanan maçın ilk golünü evsahibi takım 54. attı: 1-0. Wolfsburg rakip takım golüne 82. dakikada yanıt verdi: 1-1. Her iki takım da 1-1 berabere sona eren maçta birer puan aldılar. Werder Bremen'e konuk olan Hertha Berlin de deplasmandan bir puanla döndü. Werder ile Hertha Berlin arasında oynanan maç 1-1 berabere sona erdi. Haftanın açılış maçında ise Frankfurt sahasında Leverkusen'i 3-0 gibi net bir skorla yendi. Frankfurt bu skorla zirvedeki takımlarla arasındaki puan farkını kapattı.
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