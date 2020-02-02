Bayern Münih 26 dakikada maçı bitirdi

BUNDESLIGA'da 20. haftanın en önemli maçı RB Leipzig ile Gladbach arasında oynandı. Karşılıklı atılan goller sonrası 2-2 berabere biten maçın ardından RB Leipzig sadece iki puanı değil, liderliği de yitirdi. RB Leipzig 41 puanla ikinci sıraya düştü. Bir puan alan Gladbach , 39 puanla dördüncü sıradaki yerini korudu. Mainz'ı deplasmanda 3-1 yenen B. Münih, ligin yeni lideri oldu. ÜÇ MAÇTA 12 GOL

Sezonun ikinci yarısına fırtına gibi giren B. Münih, son üç lig maçında 12 gol attı. Kalesinde ise sadece bir gol gördü. B. Münih deplasmanda Hertha Berlin'i 4-0, sahasında Schalke'yi 5-0 ve son olarak Mainz'ı da deplasmanda 3-1 yendi. Peş peşe aldığı puanlarla ligin zirvesine oturdu. B. Münih, Mainz'ı 26 dakikada bulduğu üç golle yenmeyi bildi. B. Münih'in gollerini Lewandowski, Müller ve Thiago attı. Mainz'ın tek golü 45. dakikada geldi. 42 puanla liderlik koltuğuna oturan B. Münih, sahasında lig ikincisi RB Leipzig ile oynayacağı maç öncesi de moral topladı. Takımının ilk golünü atan Lewandowski bu sezon 28 maçta 33. golünü atmış oldu. Polonyalı yıldız, ayrıca Bundesliga kariyerinde ise 150. gole ulaştı. Polonyalı forvetin, Bundesliga’da Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile toplamda 310 maçta 224 golü bulunuyor. Polonyalı golcü, gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor. HAALAND HARİKASI

Ara transferde Norveç'li 19 yaşındaki Haaland'ı renklerine bağlayan Dortmund, bu futbolcunun da iki gol attığı maçta Union Berlin'i 5-0 yendi. Sahanın yıldızı Norveç'li futbolcu, Bundesliga'daki ilk üç maçında 7 gol atarak ulaşılması zor bir istatistik elde etti. Bundesliga'da ilk üç maçında yedi gol atan ilk futbolcu oldu. Şimdiye kadar ilk altı golü 81 dakikada atan Alcacer'den de bu rekoru aldı. Haaland ilk altı golünü 77 dakikaya sığdırdı. Haaland maçta bir de penaltı çıkarttı. 2020 yılına çok iyi başlangıç yapan Dortmund, bu yıl oynadığı üç lig maçında rakip fileleri 15 kez havalandırdı. Augsburg'u 5-3, Köln'ü 5-1 yenen Dortmund, Union karşısında da beş gol tarifesini sürdürdü. Dortmund'un Union karşısındaki gollerini Haaland (2) penaltıdan Reus, Sancho ve Witsel attı. Sarı siyahlılar 39 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor.

WERDER BREMEN YİNE ÇÖKTÜ

Sezona Avrupa Ligi'ne katılma hedefiyle başlayan Werder Bremen, yine yenildi. 1-0 öne geçtiği maçta Augsburg'a 2-1 yenilmekten kurtulamayan yeşil beyazlılar, haftayı puansız kapattı. Hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Düsseldorf sahasında Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Düsseldorf'un golünü Kaan Ayhan attı. Frankfurt beraberlik golünü uzatma dakikalarında buldu. Hoffenheim sahasında Leverkusen'i 2-1 yendi. Leverkusen'de Kerem Demirbay 90+2. dakikada ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Haftanın açılış maçında Hertha Berlin ile Schalke 0-0 berabere kalarak birer puan aldı.

Alınan maç sonuçları şöyle:

Hertha Berlin - Schalke: 0-0

Dortmund - Union Berlin: 5-0

Mainz - B. Münih: 1-3

Hoffenheim - Leverkusen: 2-1

Augsburg - W. Bremen: 2-1

RB Leipzig - Gladbach: 2-2

Düsseldorf - Frankfurt: 1-1