Bayern Münih'i 18 yaşındaki genç kurtardı

Bayern Münih 16. dakikada Lewandowski'nin golüyle öne geçerken, Freiburg'a beraberliği getiren gol 59. dakikada Grifo'dan geldi. 90. dakikada oyuna dahil olan 18 yaşındaki Joshua Zirkzee, 90+2. dakikada ağları sarstı ve takımına üstünlüğü getirdi. 90+5. dakikada da Gnabry attığı golle 3-1'lik skoru sağladı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 30 puanla, lider RB Leipzig'in 4 puan gerisinde yer aldı. Son 5 maçta 1 galibiyeti olan Freiburg ise 25 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 17. haftasında Bayern Münih, evinde Wolfsburg ile karşılaşacakken, Freiburg ise deplasmanda Schalke'ye konuk olacak.