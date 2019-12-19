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Avrupa
19.12.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Bayern Münih'i 18 yaşındaki genç kurtardı

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Bayern Münih'i 18 yaşındaki genç kurtardı

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Bayern Münih deplasmanda Freiburg ile karşı karşıya geldi. Schwarzwald Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih 16. dakikada Lewandowski'nin golüyle öne geçerken, Freiburg'a beraberliği getiren gol 59. dakikada Grifo'dan geldi. 90. dakikada oyuna dahil olan 18 yaşındaki Joshua Zirkzee, 90+2. dakikada ağları sarstı ve takımına üstünlüğü getirdi. 90+5. dakikada da Gnabry attığı golle 3-1'lik skoru sağladı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 30 puanla, lider RB Leipzig'in 4 puan gerisinde yer aldı. Son 5 maçta 1 galibiyeti olan Freiburg ise 25 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 17. haftasında Bayern Münih, evinde Wolfsburg ile karşılaşacakken, Freiburg ise deplasmanda Schalke'ye konuk olacak.

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