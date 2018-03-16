Ara
MENÜ
Avrupa Haberleri
AVRUPA
Haberler >Avrupa>Bavyera'da Markus Söder dönemi başladı

Bavyera'da Markus Söder dönemi başladı

Ali MERCİMEK / MÜNİH
16.03.2018 - 15:36 | Son Güncelleme:

Almanya federal hükümetine İçişleri Bakanı olan Horst Seehofer’den boşalan Bavyera Başbakanlığı’na, CSU’nun genç ismi Markus Söder seçildi. Söder, Bavyera Meclisi’ndeki seçimde 169 oyun 99’unu alarak yeni başbakan oldu.

UZUN yıllar Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi CSU başkanlığı ile Bavyera Başbakanlığı’nı bir arada sürdüren Horst Seehofer’in Almanya’nın yeni hükümetine fedaral içişleri bakanı olarak seçilmesinin ardından boşalan başbakanlık koltuğuna partinin genç isimlerinden Markus Söder seçildi.

99 EVET, 64 HAYIR, 4 ÇEKİMSER, 2 GEÇERSİZ
Bavyera Meclisi’nde yapılan seçimde kullanılan 169 oydan 99’u 51 yaşındaki politikacı için ‘evet’ dedi. 64 eyalet milletvekilinin hayır oyu kullandığı seçimde dört milletvekili çekimser kaldı, iki oy da geçersiz sayıldı.
Eyalet Meclis Başkanı Barbara Stamm’ın seçim sonucunu açıklamasından sonra yeni başbakan seçim sonuçlarını kabul ettiğini açıkladı. Ülkeye ve insanlarına hizmet etmekten onur duyacağını belirten Markus Söder ‘çalışmak ve ilgilenmek’ ilkesiyle hareket edeceğini duyurdu.
Son yapılan federal seçimlerde CSU’nun kendi kalesi Bavyera Eyaleti’nde bile kötü sonuç çıkması üzerine büyük eleştiri alan Horst Seehofer, parti liderliğinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Etiketler: Bavyera , Seehofer , Markus Söder , avrupadan haberler
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri