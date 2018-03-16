Bavyera'da Markus Söder dönemi başladı

UZUN yıllar Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi CSU başkanlığı ile Bavyera Başbakanlığı’nı bir arada sürdüren Horst Seehofer’in Almanya’nın yeni hükümetine fedaral içişleri bakanı olarak seçilmesinin ardından boşalan başbakanlık koltuğuna partinin genç isimlerinden Markus Söder seçildi.

99 EVET, 64 HAYIR, 4 ÇEKİMSER, 2 GEÇERSİZ

Bavyera Meclisi’nde yapılan seçimde kullanılan 169 oydan 99’u 51 yaşındaki politikacı için ‘evet’ dedi. 64 eyalet milletvekilinin hayır oyu kullandığı seçimde dört milletvekili çekimser kaldı, iki oy da geçersiz sayıldı.

Eyalet Meclis Başkanı Barbara Stamm’ın seçim sonucunu açıklamasından sonra yeni başbakan seçim sonuçlarını kabul ettiğini açıkladı. Ülkeye ve insanlarına hizmet etmekten onur duyacağını belirten Markus Söder ‘çalışmak ve ilgilenmek’ ilkesiyle hareket edeceğini duyurdu.

Son yapılan federal seçimlerde CSU’nun kendi kalesi Bavyera Eyaleti’nde bile kötü sonuç çıkması üzerine büyük eleştiri alan Horst Seehofer, parti liderliğinden istifa etmek zorunda kalmıştı.