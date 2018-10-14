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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / MÜNİH - Fotoğraflar: Getty / Reuters
14.10.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Bavyera’da sonuçlar herkesi etkileyecek

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Bavyera’da sonuçlar herkesi etkileyecek

Almanya’da sonuçları federal hükümeti de etkileyecek olan Bavyera seçimleri yerel saatle 08.00’de başladı. Akşam saat 18.00’e kadar sürecek oy verme işleminin ardından ilk sonuçlar açıklanacak. Olası bir siyasi deprem sadece CSU’nun 61 yıllık kalesini yıkmakla kalmayacak, tüm Almanya’yı sarsacak.

BAVYERA’da sabah saat 08.00’den itibaren seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Seçime katılan 18 siyasi parti son sözlerini söyledi. Şimdi söz seçmende. Sandıktan çıkacak sonuç sadece Bavyera’da siyasi bir depremle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda Başbakan Angela Merkel’in kaderini de belirleyecek. Sandıklar akşam saat açılıp ilk tahminler açıklandığında Almanya’nın sallanacağı tahmin ediliyor. 1957’den beri Bavyera’yı yöneten Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin seçimlerden ağır bir tarihi yenilgiyle çıkması bekleniyor. Bir önceki seçimlerde yüzde 47.7 oranında oy alan ve Bavyera’yı tek başına yöneten CSU’nun oylarının yüzde 33’lere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Sosyal Demokrat Parti’nin de (SPD) tarihi bir yenilge alması ve aşırı sağcı AfD’nin gerisinde kalması bekleniyor.

Bavyera’da sonuçlar herkesi etkileyecek

NELER OLUR
CSU’nun oy kaybına uğraması durumunda parti lideri ve aynı zamanda federal hükümette İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in siyaset sahnesinden çekilmesi kaçınılmaz görünüyor. Seehofer mülteci politikasında Başbakan Merkel’e muhalefet ederek, hükümette hep kavga çıkarmaktan ve CSU’nun oy kaybetmesine, aşırı sağcı AfD’nin de oy kazanmasına yol açmaktan sorumlu tutulacak. Bavyera Başbakanı Markus Söder, seçim kampanyasında bu mesajları vererek, partinin oy kaybının sorumlusunun Seehofer olacağını ifade etti. Söder’in de yüksek oy kaybına rağmen eyalet başbakanı kalması zor. Seçim sonucu Söder için de bir kader seçimi olarak görülüyor.

Bavyera’da sonuçlar herkesi etkileyecek

MERKEL BIRAKABİLİR
Bavyera’daki seçimleri aynı zamanda Hessen eyaleti de yakından takip ediyor. İki hafta sonra da Hessen’de de seçimler var. CSU kalesi Bavyera’da kaybederse, bunun sonucu Hessen’i de etkileyecek. Hessen’de Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin de oy kaybetmesi durumunda sonuçtan Merkel hükümeti sorumlu tutulacak. Bu durum, Merkel’in aralık ayında yapılacak parti kurultayında parti başkanı adaylığından geri çekilmesi ve yerine yeni bir başbakan adayı hazırlayıp görevi erken bırakması anlamına da geliyor.
Bu seçimde en çok merak edilen bir diğer soru ise SPD’nin aşırı sağcı AfD’nin gerisine düşüp düşmeyeceği. SPD anketlere göre sadece AfD değil Yeşiller’in de gerisine düşecek. Her eyaletteki seçim akşamı SPD başkent Berlin’deki genel merkezinde bir parti düzenlerdi. Bu seçimde kutlama yapmayacaklar. Gerekçesi ise tasarruf!

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