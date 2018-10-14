Bavyera’da CSU depremi! 61 yıllık kale düştü
Almanya’da siyasetin ve kamuoyunun yakından takip ettiği Bavyera’da 9.5 milyon seçmen, sandık başına gitti. İlk sonuçlara göre CSU, 35.5 oy oranında oyla sandıktan birinci çıktı. Ancak geçen seçime göre yüzde 12.2 oranında oy kaybederek tek başına iktidarı elinden alındı.
YÜZÖLÇÜMÜ ve zenginlik bakımından Almanya’nın en büyük eyaleti olan Bavyera’da 9.5 milyon seçmen sabah saat 08.00 sandık başına gitti. Oy verme işlemi akşam 18.00’e kadar sürdü. Sandıkların kapanmasıyla birlikte açıklanan ilk sonuçlara göre CSU, yüzde 12.2 oy kaybederek yüzde 35.5 oy oranıyla sandıktan birinci parti olarak çıktı ama tek başına iktidarını kaybetti.
Oylarını yüzde 9.9 artıran Yeşiller ise yüzde 18.5 oy alarak ikinci parti konumuna yükseldi. Hür Seçmenler’in yüzde 11.5, AfD’nin ise yüzde 11 oranıyla eyalet meclisine girmeyi başardığı seçimde tarihi bir yenilgi alan SPD yüzde 10.6 oranında oy kaybetti. SPD ancak oyların yüzde 10’unu alabilirken FDP yüzde 5 ile kıl payı meçlise girdi.
KOALİSYON SEÇENEKLERİ
200 sandalyeli Bevyera seçiminde bu sonuçlara göre CSU-Hür Seçmenler veya CSU-Yeşiller veya CSU-SPD koalisyonu mümkün olabilecek.
Seçimlerin kaybedenleri Bavyera’da tek başına iktadarı elinden alınan CSU ile tarihi bir yenilgiye imza atan SPD, kazananlar ise Yeşiller ve AfD oldu.
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