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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / Fotoğraflar: Getty
14.10.2018 - 20:04, Son Güncelleme:

Bavyera’da CSU depremi! 61 yıllık kale düştü

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Bavyera’da CSU depremi! 61 yıllık kale düştü

Almanya’da siyasetin ve kamuoyunun yakından takip ettiği Bavyera’da 9.5 milyon seçmen, sandık başına gitti. İlk sonuçlara göre CSU, 35.5 oy oranında oyla sandıktan birinci çıktı. Ancak geçen seçime göre yüzde 12.2 oranında oy kaybederek tek başına iktidarı elinden alındı.

YÜZÖLÇÜMÜ ve zenginlik bakımından Almanya’nın en büyük eyaleti olan Bavyera’da 9.5 milyon seçmen sabah saat 08.00 sandık başına gitti. Oy verme işlemi akşam 18.00’e kadar sürdü. Sandıkların kapanmasıyla birlikte açıklanan ilk sonuçlara göre CSU, yüzde 12.2 oy kaybederek yüzde 35.5 oy oranıyla sandıktan birinci parti olarak çıktı ama tek başına iktidarını kaybetti.

Bavyera’da CSU depremi 61 yıllık kale düştü

Oylarını yüzde 9.9 artıran Yeşiller ise yüzde 18.5 oy alarak ikinci parti konumuna yükseldi. Hür Seçmenler’in yüzde 11.5, AfD’nin ise yüzde 11 oranıyla eyalet meclisine girmeyi başardığı seçimde tarihi bir yenilgi alan SPD yüzde 10.6 oranında oy kaybetti. SPD ancak oyların yüzde 10’unu alabilirken FDP yüzde 5 ile kıl payı meçlise girdi.

Bavyera’da CSU depremi 61 yıllık kale düştü

KOALİSYON SEÇENEKLERİ
200 sandalyeli Bevyera seçiminde bu sonuçlara göre CSU-Hür Seçmenler veya CSU-Yeşiller veya CSU-SPD koalisyonu mümkün olabilecek.
Seçimlerin kaybedenleri Bavyera’da tek başına iktadarı elinden alınan CSU ile tarihi bir yenilgiye imza atan SPD, kazananlar ise Yeşiller ve AfD oldu.

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