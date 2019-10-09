Bavyera’da artık Müslümanlar kefenle defnedilebilecek
Bavyera’da SPD’li Arif Taşdelen’in yılladır mücadele ettiği, tabutsuz ve kefenle defin, Bavyera Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın yasal düzenlemesiyle, dini ve ideolojik durumlarda cenaze törenlerinin yapılmasını mümkün kılacak uygulama kabul edildi.
İLK ve tek Türk kökenli SPD milletvekili olan Arif Taşdelen, bu kararın, Bavyera entegrasyon politikasında, önemli bir ilerleme olduğunu söyledi. Taşdelen, sonunda Müslümanların burada yaşadığı ve Bavyera’ya ait olduğu kabul edildi dedi.
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