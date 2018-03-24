Bavyera kendi sınır polisini kuracak

BAVYERA Eyaleti Başbakanı Markus Söder, eyaletin bakanlar kurulunun sınır güvenlik polis biriminin oluşturmasını kabul ettiğini belirterek, merkezi Passau kentinde olacak sınır polisinin bin memurdan oluşacağını ve 1 Temmuz itibarıyla göreve başlayacağını ifade etti.

Avusturya ve Çekya sınırının daha güvenli hale getirilmesinin hedeflendiğini aktaran Söder, sınır polisinin donanımının da iyileştirileceği ve bu yeni birime insansız hava araçlarının verileceği bilgisini paylaştı.

Bavyera’da halihazırda sınır kontrollerinin Federal Polis Teşkilatı (Bundespolizei) tarafından yapıldığına işaret eden Söder, eyalet polis teşkilatına bağlı 500 polisin de destek verdiğini hatırlattı. Söder, yeni oluşturulacak sınır polisinin Federal Polis Teşkilatından bağımsız bir şekilde kontroller yapması için federal hükümet ile görüşmeler yapacağını belirtti.