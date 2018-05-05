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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: AFP
05.05.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

Başvurusu reddedilen toplama merkezinde yaşayacak

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Başvurusu reddedilen toplama merkezinde yaşayacak

Avusturya’nın Aşağı Avusturya eyaletinde iltica başvuruları reddedilen sığınmacılar, bu akşam itibarıyla eyalet yönetimi tarafından belirlenen ‘toplama merkezlerinde’ yaşamak zorunda kalacak.

EYALET Sözcüsü Gottfried Waldhausl, Avusturya Devlet Televizyonu ORF’ye yaptığı açıklamada, bölgede iltica başvuruları kabul edilmemiş 405 sığınmacının, bu akşam itibarıyla çeşitli ‘toplama merkezlerinde’ toplanacağını açıkladı. Waldhausl, sığınmacılar için eyaletin farklı bölgelerinde oluşturulan merkezlere gelmeyen sığınmacıların başta temel ihtiyaçları olmak üzere sağlık hizmetlerinden mahrum kalacağını ve geldikleri ülkelere geri dönmeleri için sürecin başlatılacağını söyledi.
Eyalet parlamentosunda kabul edilen yasanın bu uygulamayı hayata geçirmelerine imkan tanıdığını savunan Waldhausl, gösteri ve protestoların engellenebilmesi için sığınmacı merkezlerinin nerede olduğuna ilişkin bilgi paylaşımında bulunmayacağını sözlerine ekledi.

UYGULAMAYA TEPKİLER
Ülkede çeşitli sivil toplum kuruluşları Aşağı Avusturya eyaletinde hayata geçirilen uygulamaya sert tepki gösterdi.
Sankt Pölten Piskoposluğu Katolik Eğitim Merkezi Başkanı Angela Lahmer-Hackl, uygulamanın aşağılayıcı ve insani değerlere aykırı olduğunu belirterek, “Bir Hıristiyan olarak kendi eyaletimde böyle bir uygulamanın hayata geçirilmiş olmasından dolayı utanç duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Eyalet yönetimine uygulamanın durdurulması çağrısında bulunan Hackl, “İltica bir insan hakkıdır” dedi.
Çocuklara yönelik çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kuruluşu Kinderfreude Sözcüsü Christian Oxonitsch ise sığınmacıların bir merkezde toplanmasının insanlık dışı bir tutum olduğunun altını çizerek, “Bugün Avusturya’da insanlık adına kapkara bir gündür” diye konuştu.

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