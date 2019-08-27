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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
27.08.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Başörtüsü yasağına mahkemeden ret

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Başörtüsü yasağına mahkemeden ret

Belçika’nın Leuven şehrinde Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına karşı bir öğrencinin okul yönetimine açtığı dava, öğrencinin lehine sonuçlandı.

LEUVEN Birinci Asliye Mahkemesi, Belçika’daki Flaman Toplumu Eğitim Konseyi’ne (GO) bağlı okulda başvuruyu yapan öğrencinin başörtüsü takabileceğine hükmetti. Öğrencinin avukatı, Belçika yerel basınına yaptığı açıklamada, “Müvekkilim için başörtüsü takmak, dini vecibelerini yerine getirmesi için bir gereklilik. Hâkim, başörtüsü yasağının dini özgürlükleri ihlal ettiği görüşüyle davayı karara bağladı” ifadelerini kullandı.

Belçika’daki Flaman Toplumu Eğitim Konseyi (GO), 2013 yılında ülkenin Flaman kesiminde ve kendi bünyesindeki tüm resmi okullarda başörtüsünü yasaklama kararı aldığını açıklamıştı. Açılan davalar sonucu Belçika Danıştayı, yasağın ‘orantısız’ olduğuna hükmetmişti. Geçen yıl ise 11 öğrenci velisinin Belçika’nın Maasmechelen bölgesinde açtığı dava, öğrencilerin lehine sonuçlanmıştı.

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