‘Başörtüsü yasağı’ hükümetin bir taktiği mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Başörtüsü yasağı’ hükümetin bir taktiği mi?
GeriAvrupa ‘Başörtüsü yasağı’ hükümetin bir taktiği mi?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA-AFP
05.04.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

‘Başörtüsü yasağı’ hükümetin bir taktiği mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Başörtüsü yasağı’ hükümetin bir taktiği mi?

Avusturya’da aşırı sağcı hükümetin kreş ve ilkokullarda başörtüsünü yasaklamaya yönelik yasal düzenleme hazırlığı içinde olması, ülkede yaşayan Müslümanların yanı sıra, birçok sivil toplum temsilcisi, akademisyen ve aktivistin tepkisine neden oldu.

AVUSTURYA Başbakanı Sebastian Kurz, ilkokullarda ve anaokullarında başörtüsünün yasaklanmasının önünü açacak bir yasanın hazırlanması için konuyla ilgili üç bakanlığa talimat verdiğini söyledi. Kurz, “çocuk koruma yasası” olarak adlandırdığı yeni düzenlemeyle ülkede paralel toplum oluşumunu engellemeyi hedeflediklerini savundu. 

700 binin üzerinde Müslüman’ın yaşadığı Avusturya’da akademisyenler, başörtüsünün eğitim sisteminde yasaklanmak istenmesini, din ve vicdan özgürlüğü başta olmak üzere, temel insan haklarına aykırı olduğu görüşünü paylaşıyor.
1912’den itibaren İslam’ın resmi din olarak kabul edildiği ülkede, hükümet yetkililerinin başörtüsünü ‘siyasal İslam’ın’ simgesi olarak tanımlaması, Avusturya’da yaşayan Müslümanları, dini özgürlüklerinin ileriye dönük daha da kısıtlanacağı endişesine neden oluyor.

OLGUN: SİYASETE ALET EDİLMESİN
Avusturya’da Müslümanları temsil eden, başbakanlığa bağlı Avusturya İslam Cemaati’nin (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun, aşırı sağcı hükümetin ilkokullarda ve anaokullarında başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin yaklaşımının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Çocuklarımız üzerinden hiçbir siyasetçi popülist bir siyaset yapamaz. Musevilerin giyindiği Kippa veya Hıristiyanlara ait haç sembolü üzerinden nasıl siyaset yapılmıyorsa, başörtüsü üzerinden de siyaset yapılmamalıdır. Bu yaklaşımın başta dini özgürlüklerimiz olmak üzere, ebeveynlerin çocuklarını terbiye etme haklarına da aykırı bir tutumdur. Bu açıklamaları sert bir şekilde kınıyoruz” dedi.

HAFEZ: OTORİTER DEVLET ANLAYIŞI
Georgetown Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Görevlisi Dr. Fared Hafez, anaokulu ve ilkokullarda başörtüsü yasağının çok sorunlu bir yaklaşım olduğunu vurgulayarak, böyle bir kararın “otoriter devlet anlayışının göstergesi” olduğunu söyledi. Anaokulu ve ilkokullarda okuyan kız çocuklarının çoğunluğunun başörtüsü giymediğine işaret eden Hafez, hükümetin hayali bir sorun oluşturduğunu, bununla ülkedeki belirli gurupların yaşam alanlarının kısıtlanması için olumsuz bir atmosfer oluşturulmaya çalışıldığını dile getirdi. Hafez, “Öngörülen bu yasayla bir yandan aşırı sağcı popülist seçmenler harekete geçirilmek isteniyor, diğer yandan Müslümanların dini yaşamları belirlenmek isteniyor” diye konuştu.

‘Talimat verdim, okulda başörtüsü yasaklanacak’
‘Talimat verdim, okulda başörtüsü yasaklanacak’

ZAAFRANİ: ÖNYARGIDAN KAYNAKLANIYOR
Eğitimde Ayrımcılık Karşıtı Eşitlik Derneği (IDB) Başkanı Dr. Sonia Zaafrani, hükümetin başörtüsü yasağına ilişkin yaptığı açıklamalarda, kız çocuklarının korunması ve uyum konusunu vurguladığını hatırlatarak, Avusturya’da çocukların korunmasına yönelik çok sayıda yasa ve kurumun olduğunu, “başörtüsünün entegrasyona engel teşkil etmediğini” söyledi.
Zaafrani, hükümetin sıklıkla kız çocuklarının zorla örtündüğü yönünde açıklamalarda bulunduğuna dikkati çekerek, bu iddiaların ciddi bir çalışmaya veya istatiksel verilere dayanmadığını, daha ziyade başörtüsüne karşı önyargılı kişilerin anlatılarına dayandırıldığına işaret etti. Başörtüsünün farklı konuları örtbas etmek için kullanıldığına işaret eden Zaafrani, “Başörtüsünü baskı ve siyasal İslam’la ilişkilendirmek istiyorlar. Bu halihazırda var olan başörtüsü ve İslam karşıtlığını artırırken, öğrencilere yönelik ayrımcı ve ırkçı tutumların da çoğalmasına neden oluyor. Bizim hükümetten beklentimiz, eğitim sistemindeki ırkçılık ve ayrımcılığa karşı yapıcı önlemler alması, ancak bu konularda hükümetten hiçbir açıklama duymuyoruz” diye konuştu.
Başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğunu vurgulayan Zaafrani, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Ek Protokolünün ikinci maddesinde, eğitim alanında devletlerin vatandaşların dünya görüşü ve dini anlayışlarını göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerektiğine yer verildiğini, bu maddenin Avusturya anayasasında da yer aldığının altını çizdi.

ERCİYAS: SORULARI YANITLAYAMADILAR
Viyana İslam Federasyonu (İFW) Genel Sekreteri Harun Erciyas, hükümetin kız çocuklarını koruma iddiasıyla başörtüsü yasağını hayata geçirmek istediğine dikkati çekerek, “Eşitlik ve özgürlük adına, yasak getirilmek istenmesi anlaşılır bir durum değil” dedi. Erciyas, yaklaşık 100 gündür yönetimde olan aşırı sağcı koalisyonun başta büyük şirketlere yönelik vergi düzenlemesi olmak üzere uyguladığı yanlış politikalara yönelik artan eleştirileri, başörtüsü yasağıyla savuşturmaya çalıştığını anlattı. Başbakan ve yardımcısının söz konusu okullarda ne kadar başörtülü kız çocuğunun olduğuna dair soruları yanıtlayamadığını ifade eden Erciyas, gerçekte karşılığı olmayan konuların gündeme taşınmasıyla ülkedeki asıl sorunların üstünün örtüldüğünü belirtti. Erciyas, hükümetin bu yasayı çıkartabilmesi için mecliste üçte ikilik çoğunluğu sağlaması gerektiğine işaret ederek, ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) buradaki tutumunun belirleyici olacağının altını çizdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Ya imzalarsınız, ya dışarda kalırsınız’

‘Sığınmacılar kirli nehirlerde ve göllerde yıkanıyor’

Air France grev yapacağı gün sayısını 7’ye çıkardı

‘Başörtüsü yasağı’ hükümetin bir taktiği mi?