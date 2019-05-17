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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
17.05.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Başörtüsü yasağı, Almanya’ya sıçrıyor

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Başörtüsü yasağı, Almanya’ya sıçrıyor

Avusturya’da muhafazakar Halk Partisi ile aşırı sağcı Özgürlükler Partisi’nin (FPÖ) ilkokullarda başörtü yasağı taslağının mecliste onaylanmasının ardından Almanya da harekete geçti.

UYUM Sorumlusu Annette Widmann Mauz (CDU), Almanya’da da ilkokullarda başörtü yasağı istedi. Mauz, “Küçük kız çocuklarının başörtü takması saçma bir şey. Müslümanların çoğunluğu da böyle düşünüyor. Kız çocuklarını buna karşı koruyan velilerle görüşmek ve yasağa varıncaya kadar tüm tedbirler incelenip alınmalı” dedi. Hükümet ortağı SPD aile politikaları sözcüsü Leni Breymaier de çocuklar için başörtüsü yasağı talep etti. Breymaier, “Bu benim için dini bir sorun değil, toplumsal ve bir eşitlik sorunu” dedi.

ANAYASAYA AYKIRI
CDU/CSU Federal Meclis Grubu aile politikaları sözcüsü Marcus Weinberg ise Widmann Mauz’un yasak talebiyle ilgili şunları söyledi: “Avusturya’daki gibi genel bir başörtüsü yasağı, bizim kanunlarımıza göre oldukça kritik bir konu. Zorla başını örtmek durumunda kalan çocukları koruyacağız derken, gönüllü olarak başlarını örten kız çocuklarına haksızlık yapılması söz konusu. Anayasamızda, herkesin kendi dini inancını özgürce yaşaması garanti altındadır. Buna aykırı davranamayız.”
Federal Parlamento Bilim Komisyonu’nun da Mauz’un yasak talebinin anayasaya aykırı olacağı yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

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