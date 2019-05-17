Başörtüsü yasağı, Almanya’ya sıçrıyor
Avusturya’da muhafazakar Halk Partisi ile aşırı sağcı Özgürlükler Partisi’nin (FPÖ) ilkokullarda başörtü yasağı taslağının mecliste onaylanmasının ardından Almanya da harekete geçti.
UYUM Sorumlusu Annette Widmann Mauz (CDU), Almanya’da da ilkokullarda başörtü yasağı istedi. Mauz, “Küçük kız çocuklarının başörtü takması saçma bir şey. Müslümanların çoğunluğu da böyle düşünüyor. Kız çocuklarını buna karşı koruyan velilerle görüşmek ve yasağa varıncaya kadar tüm tedbirler incelenip alınmalı” dedi. Hükümet ortağı SPD aile politikaları sözcüsü Leni Breymaier de çocuklar için başörtüsü yasağı talep etti. Breymaier, “Bu benim için dini bir sorun değil, toplumsal ve bir eşitlik sorunu” dedi.
ANAYASAYA AYKIRI
CDU/CSU Federal Meclis Grubu aile politikaları sözcüsü Marcus Weinberg ise Widmann Mauz’un yasak talebiyle ilgili şunları söyledi: “Avusturya’daki gibi genel bir başörtüsü yasağı, bizim kanunlarımıza göre oldukça kritik bir konu. Zorla başını örtmek durumunda kalan çocukları koruyacağız derken, gönüllü olarak başlarını örten kız çocuklarına haksızlık yapılması söz konusu. Anayasamızda, herkesin kendi dini inancını özgürce yaşaması garanti altındadır. Buna aykırı davranamayız.”
Federal Parlamento Bilim Komisyonu’nun da Mauz’un yasak talebinin anayasaya aykırı olacağı yönünde görüş bildirdiği belirtildi.
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