Başörtülü kadına tekme, mülteci yurduna ‘kurusıkı’ ateş
Almanya’nın başkenti Berlin’de polis tarafından yapılan açıklamada, Friedrichshagen semtinde yolun karşısına geçen 27 yaşındaki başörtülü kadının, kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.
SALDIRGANIN, başörtülü kadının karnına ayağıyla vurduktan sonra kaçtığı ve hakaret edip etmediğinin bilinmediği, saldırının başörtüsü nedeniyle yapıldığının düşünüldüğü ifade edilen açıklamada, kadının saldırı yüzünden karın ağrılarından şikâyet ettiği bildirildi.
Thüringen Eyaleti’ndeki Obermehler bölgesinde de mülteci yurduna kimliği belirsiz kişiler tarafından kurusıkı tabancayla ateş açıldığı belirtildi. Thüringen polisinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde araçla mülteci yurdunun önüne gelen ve kurusıkı tabancayla ateş eden saldırganlar ırkçı sloganlar attı. Olay sırasında mülteci yurdunun dışında kimsenin bulunmadığı belirtildi.
İki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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