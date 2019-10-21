Başkonsolosluktan Mert Çokluk’un ölümüyle ilgili kamuoyu açıklaması
Nürnberg Başkonsolosluğu, yüksek lisans yaptığı Almanya’nın Erlangen şehrindeki tren garında 5 Ekim’de cesedi bulunan bilgisayar mühendisi Mert Çokluk’un ölümü ile ilgili kamuoyu açıklaması yaptı.
NÜRNBERG Başkonsolosluğu görev bölgesinde yüksek lisans yapan genç mühendis Mert Çokluk’un Erlangen Merkez Tren Garı’ndaki ölümü ile ilgili basın ve sosyal medyada bazı spekülatif haberler ve başkonsolosluk hakkında ithamlar üzerine kamuoyu açıklaması ihtiyacı duyulduğu belirtilen bildiride şu ifadeler yer aldı: “10.10.2019 tarihinde Erlangen Belediyesi Nüfus Dairesi tarafından, 05.10.2019 tarihinde Erlangen Merkez Tren Garı‘nda vefat eden Mert Çokluk’un ölüm belgesinin tanzim edilebilmesi ve yakınlarına haber verilmesi amacıyla Başkonsolosluğumuzdan yardım talebinde bulunuldu. Sözkonusu talep üzerine aileye haber verilde ve eşzamanlı olarak yerel adli ve emniyet makamlarından olayla ilgili bütün bilgi ve belgelerin tarafımıza iletilmesi talep edildi. Ölümle ilgili açıkta kalan soruların yanıtlanması yönündeki ısrarlı girişim ve temaslarımız sürüyor.”
Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz
PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ
“Bu süreçte Alman makamlarından peyderpey alınmakta olan bilgi ve belgeler, gerek aile gerek bakanlığımızla paylaşılmaktadır. Paylaşılan belgelerin bazılarının sadece aileye özel olmasından dolayı başkonsolosluğumuzca bu konuda bir açıklama yapılmasının mümkün olamayacağı takdir buyurulacaktır. Hepimizin yüreğini yakan bu olayın aydınlatılmasında, teyide muhtaç spekülatif haber ve komplo teorileri yerine somut adli ve kriminal bulgular üzerinden gerçeğe ulaşılabileceğinin akılda tutulması gerekmektedir. Her bir mensubu evlat sahibi olan başkonsolosluk görevlilerince konu, hassasiyetle takip edilmekte olup Alman makamlarından tatminkâr bir yanıt alınana kadar da peşinin bırakılmayacağının bilinmesini özellikle rica ederiz.
Bu vesileyle merhum gencimiz Mert Çokluk‘a yeniden Allah’tan rahmet ve geride bıraktığı acılı ailesine sabırlar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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