Başkonsolos Yücekök, spor kulübü yöneticileriyle buluştu
Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök, Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller’den sonra kentteki Türk spor kulüpleri ve Türk Spor Merkezi yöneticileriyle buluştu.
KREUZBERG’de gerçekleşen buluşmaya Berlin Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız da katıldı. Türk Spor Merkezi Başkanı Rauf Çakır, eskiden bünyelerinde sadece futbol kulüplerinin bulunduğunu şimdi ise farklı branşlarda, tekvando ve greş gibi kulüplerin de üyeleri olduğunu söyledi. Çakır, “Bizim amacımız kulüplerimizin başarısını artırmak, kulüplerimize her alanda destek vermek. Birlikte hareket ettiğimiz takdirde hem başarılı oluruz hem de dayanışma içinde sorunlarımızı aşarız” dedi.
Başkonsolos Olgun Yücekök ise spor kulüplerinin ve sporcuların bir çatı altında olmasının önemine dikkati çekti. Yücekök, “Türk gençleri özellikle futbol başta olmak üzere pek çok branşta önemli başarılara imza atıyor. Bu başarıları daha da artırmak gerekir. Elde edilen başarılarda amatör spor kulüplerinin payı büyük” diye konuştu. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Berlin Eğitim Müşaviri Prof. Cemal Yıldız ise Türkçenin önemine değinirken, spor kulübü yöneticilerinin, gençleri ücretsiz Türkçe kurslarına katılmaları konusunda teşvik etmelerini istedi.
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