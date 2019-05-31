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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Mümin KARACA - KARLSRUHE
31.05.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Başkonsolos Nevzat Arslan'dan Karlsruhe Gençlerbirliği'ne ziyaret

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Başkonsolos Nevzat Arslan'dan Karlsruhe Gençlerbirliği'ne ziyaret

Almanya’nın Karlsruhe kentinde, Başkonsolos Nevzat Arslan, Karlsruhe'nin tek ve en köklü Türk takımı Karlsruhe Gençlerbirliği'ni ziyaret etti. 1992’da kurulan ve Kreisliga A’da mücadele eden Gençlerbirliği'ni ziyaret ederek tesisleri gezdi oynanan lig maçını seyretti.

Gençlerbirliği spor kulübü Başkanı Burhan Genç, 27 yıllık geçmişi olan kulübün yönetimi ve üyeleriyle tanışmak için ziyarete gelen tek Başkonsolos olduğunu ifade ederek, “Kapımız herkese açık. Gençlerbirliği sadece bir futbol takımı olarak değil, çok sayıda göçmenin yaşadığı Karlsruhe kentinde bir kulüp olarak uyum çalışmalarına önemli katkı sunmakta. Sporun farklı köken ve sosyal sınıftan gençlerin, insanların kaynaşmasındaki rolü herkes tarafından biliniyor ve takdir ediliyor. Ama çok ihtiyaç duyduğumuz desteğe gelince çok yalnız bırakıldığımızı görüyoruz. Başkonsolos Nevzat Arslan'ın spor kulübümüze ilgi gösterip, sorunlarını dinlemesi mutlaka spor alanında olanların dikkatini çekecektir” dedi.

Başkonsolos Nevzat Arslandan Karlsruhe Gençlerbirliğine ziyaret
Gençliğinde sınıfın futbol takımında forvet oyuncusu olarak top oynadığını daha sonra da futbolu seven biri olarak Türk takımlarımıza gereken desteği verdiklerini belirten Arslan, “Başkan Burhan Bey’in de belirttiği gibi, bir diplomat olarak sporun insanları kaynaştırma potansiyeli beni çok ilgilendiriyor. Karlsruhe’de göçmenlerin kurduğu ve amatör liglerde oynayan kulüpler var. Spor yoluyla kaynaşmayı, sizler gibi işin içinde olan uzmanlarla beraber çalışarak daha da geliştirilebileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.
Başkonsolos Nevzat Arslandan Karlsruhe Gençlerbirliğine ziyaret
Karlsruhe Başkonsolosu Nevzat Arslan'ın Karlsruhe Gençlerbirliği takımını ziyaret ederek, kulüp tesislerini gezdi. takımın lig maçını Karlsruhe Türk Kültür Merkezi Başkanı Necef Karaca, kulüp eskimeyen emektarı futbolcusu ve başkanlığı yapmış Murat Dede, Burhan Genç'le birlikte seyretti. Maç sonunda genç futbolcuları tek tek kutladı.

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