Başkonsolos Nevzat Arslan'dan Karlsruhe Gençlerbirliği'ne ziyaret
Almanya’nın Karlsruhe kentinde, Başkonsolos Nevzat Arslan, Karlsruhe'nin tek ve en köklü Türk takımı Karlsruhe Gençlerbirliği'ni ziyaret etti. 1992’da kurulan ve Kreisliga A’da mücadele eden Gençlerbirliği'ni ziyaret ederek tesisleri gezdi oynanan lig maçını seyretti.
Gençlerbirliği spor kulübü Başkanı Burhan Genç, 27 yıllık geçmişi olan kulübün yönetimi ve üyeleriyle tanışmak için ziyarete gelen tek Başkonsolos olduğunu ifade ederek, “Kapımız herkese açık. Gençlerbirliği sadece bir futbol takımı olarak değil, çok sayıda göçmenin yaşadığı Karlsruhe kentinde bir kulüp olarak uyum çalışmalarına önemli katkı sunmakta. Sporun farklı köken ve sosyal sınıftan gençlerin, insanların kaynaşmasındaki rolü herkes tarafından biliniyor ve takdir ediliyor. Ama çok ihtiyaç duyduğumuz desteğe gelince çok yalnız bırakıldığımızı görüyoruz. Başkonsolos Nevzat Arslan'ın spor kulübümüze ilgi gösterip, sorunlarını dinlemesi mutlaka spor alanında olanların dikkatini çekecektir” dedi.Gençliğinde sınıfın futbol takımında forvet oyuncusu olarak top oynadığını daha sonra da futbolu seven biri olarak Türk takımlarımıza gereken desteği verdiklerini belirten Arslan, “Başkan Burhan Bey’in de belirttiği gibi, bir diplomat olarak sporun insanları kaynaştırma potansiyeli beni çok ilgilendiriyor. Karlsruhe’de göçmenlerin kurduğu ve amatör liglerde oynayan kulüpler var. Spor yoluyla kaynaşmayı, sizler gibi işin içinde olan uzmanlarla beraber çalışarak daha da geliştirilebileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.Karlsruhe Başkonsolosu Nevzat Arslan'ın Karlsruhe Gençlerbirliği takımını ziyaret ederek, kulüp tesislerini gezdi. takımın lig maçını Karlsruhe Türk Kültür Merkezi Başkanı Necef Karaca, kulüp eskimeyen emektarı futbolcusu ve başkanlığı yapmış Murat Dede, Burhan Genç'le birlikte seyretti. Maç sonunda genç futbolcuları tek tek kutladı.
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