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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
01.11.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Başkonsolos Karartı, sanatçıları rezidansında ağırladı

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Başkonsolos Karartı, sanatçıları rezidansında ağırladı

Frankfurt Türk Film Festivali’ne katılan ünlü sinema ve dizi oyuncularını rezidansına davet eden Başkonsolos Burak Karartı, festivale destekleri nedeniyle teşekkür etti.

FRANKFURT Başkonsolosu Burak Karartı, himayesinde devam eden Türk Film Festivali konuklarını rezidansında ağırladı. Davetliler arasında Türsak Vakfı Başkanı Elif Dağdeviren, oyuncular Asuman Dabak, Tolga Tekin, Muhammet Uzuner, Ekin Koç, Gülper Özdemir, yönetmen Aydın Orak, senarist Ömür Atay, müzisyen Murat Engin ile festival yöneticileri Hüseyin Sıtkı, Serap Gedik ve gazeteci Caner Ünal yer aldı. Festivali kesintisiz 19 yıl, içeriğini zenginleştirip grafiğini yüksek tutarak sürdürebilmenin, geleceğe taşıyabilmenin kolay bir iş olmadığını söyleyen Başkonsolos Karartı, “Bu anlamlı etkinlikte emeğin büyük payı (Festival Başkanı) Hüseyin Sıtkı ve onunla birlikte işe gönüllülükle sarılan festival ekibine, Türkiye ayağında onları destekleyen Serap Gedik ve meslektaşlarına ait. Bizler başkonsolosluk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte bu anlamlı girişimi ve etkinliği himaye ederek, maddi ve manevi desteği sağlayarak geleceğe taşınması için elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Bu festivalin sadece buradaki toplumumuza, kültürümüze, sanatımıza, kendi değerlerimize olan bağlarımızı güçlendirmek ve aidiyet duygusunu pekiştirmek gibi amacı hedefi yok. Aynı zamanda kültürümüzü, sanatımızı Alman dostlarımız başta olmak üzere yabancı kökenli diğer topluluklara da tanıtmak gibi bir misyonu var. Bizim açımızdan bu faaliyete Frankfurt Büyükşehir Belediyesi ve Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı desteklerini alıyor olması da ayrı önem taşıyor. Önemli bir ayrıcalık teşkil ediyor. Yerel kurumları da bu girişimin içine dahil ederek bu güzel yolculuğa devam etmek arzusundayız. Elbette bu yolculuğun bu günlere ulaşabilmesinde siz değerli sanatçılarımızın da varlığı büyük önem taşıyor. Zira sizler olmasanız, festival bugünlere kadar gelmezdi. Bu kadar yoğun ilgi görmezdi. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Frankfurt’a hoş geldiniz” dedi.

‘AVRUPA’DAN ÖNDEYİZ’
Almanlar tarafından da desteklenen, başka ülke insanlarının da ilgi gösterdiği bir festivali çok önemsediğini kaydeden Türsak Vakfı Başkanı Elif Dağdeviren, “İkonik bir sinemada, diğer filmlerle beraber, muhteşem bir sunumlu az festival var. Bu festivallerin başka yararları da olmalı. 7. Koğuş’un afişi vardı. Bizim programda var, gözümden kaçmış zannettim. ‘Onlar da alıştı, Türk filmi getirmeye başladılar’ denildi. Yapımcı olarak konuştuğumda Türk sineması dünyaya, kenar köşedeki sadece konu komşunun gittiği değil, böylesi merkezi ve ciddi sinemalarla dağılır. Festivalin Türk sinemasına en değerli katkı” diye konuştu. Dağdeviren festivale 20. yılda daha büyük katkı olacağını, Türk ve Alman yapımcıları bir araya getirerek ortak işler yapmak istediklerini de söyledi. Dağdeviren, “Türkiye içerik olarak gözünü diktiği bir ülke. Avrupa’dan öndeyiz. Yeni kanunla yeni destekler de var. Dünyaya birlikte dağıtacağımız iyi işler çıkartırız” dedi.

Başkonsolos Karartı, sanatçıları rezidansında ağırladı

‘BU İŞİN EĞİTİMİNİ ALIN’
‘Bana Sevmeyi Anlat’, ‘Kara Yazı’, ‘Tutsak’, ‘Meleklerin Aşkı’ ve en son ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisinde yer alan güzel oyuncu Frankfurtlu Gülper Özdemir, genç yeteneklere, “Bu işin eğitimini alın, dilinize önem verin” tavsiyesinde bulundu. ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisi için beş ay Trabzon’da kaldığını kaydeden Gülper Özdemir, “Aslen Sinoplu olduğumuz için bölge bana çok yabancı gelmedi. Oraları çok sevdim. Dört yıl önce Alman ajansında beni görerek iletişime geçmişlerdi. ABD’de üniversite eğitimim ardından İstanbul’a gittim. Böylece dizi çalışmaları içinde yer almaya başladım. Farklı karakterleri canlandırmak her oyuncunun hayali. Frankfurt’ta tiyatro çalışmaları yapmıştım. Yetenekli gençlere tavsiyem, bu işin eğitimini alın, dilinizi, aksanınızı düzeltin. Çok iyi Türkçeniz olmalı” diye konuştu.

Başkonsolos Karartı, sanatçıları rezidansında ağırladı

FİLM İÇİN 10 KİLO VERDİ
Oyuncu Ekin Koç da festivalde ‘Bizim İçin Şampiyon’ filminin gösteriminin ardından izleyicilerin sorularını yanıtladı. Koç, film için on kilo verdiğini, sağlıklı görünmediği için kilo vermeyi bıraktığını söyledi. Çekimlerden önce yoğun jokeylik eğitimi aldığını kaydeden Koç, atın ve jokeyin hikayesini daha önce bilmediğini söyledi. Ekin Koç, kalabalık yarış sahnelerinde dublör kullanıldığını da belirtti. Başarılı oyuncu, senaryoyu ilk okuduğunda neler hissettiği yönündeki soruya da “Hikayenin kendisi güçlü. Senaryoya da iyi uyarlanmış. İyi icra edersek, ortaya iyi iş çıkacağını düşündüm. Bu bir Halis Karataş kopyası değil. Kendisi hala çok yoğun, haftanın üç dört günü şehir dışında oluyor. Bulduğum yerde sorularım oldu” cevabını verdi.

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