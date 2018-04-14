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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
14.04.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

Başkonsolos Karartı: Failleri yakalanmazsa yenileri de olur

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Başkonsolos Karartı: Failleri yakalanmazsa yenileri de olur

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Almanya’nın Darmstadt kentinde terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının saldırdığı Türklere ait cami ve iş yerlerini ziyaret etti. Karartı “Bu olayların failleri meçhul kalmamalı.  Meçhul kalması yeni saldırılara cesaret verecektir” dedi

ALMANYA’nın Darmstadt kentinde terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının saldırdığı Türklere ait cami ve iş yerlerini ziyaret ederek bilgi alan Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, bir aydan fazladır terör örgütü PKK’ya mensup oluşumların internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında Türk kurumları ve iş yerlerine yönelik saldırı çağrılarında bulunduğunu belirterek, “Bunlar sır değil, bunları emniyet makamlarıyla da paylaştık. Saldırılar son bir aydır sadece kendi görev bölgemizde değil, Almanya genelinde artarak devam etti. Bundan da büyük üzüntü duyuyoruz. Bu saldırılarda bir can kaybının olmaması, ciddi bir maddi zararın olmaması tesellimiz ama bu saldırılar başlı başlına endişe verici. Bunu da son olarak Darmstadt Emniyet Müdürü ile paylaştım” dedi.

Başkonsolos Karartı: Failleri yakalanmazsa yenileri de olur

BİZE SÖZ VERDİ
Darmstadt Emniyeti’ne, söz konusu saldırıların PKK’nın sosyal hesaplarında paylaşıldığını da aktardığını anlatan Karartı, “Bu saldırıyı gerçekleştirme potansiyelini taşıyan insanların, kişilerin nerelerde olabileceği, nerelerde yuvalandığı Darmstadt Emniyeti’nin benden daha iyi bilebileceği bir durum. Emniyet yetkililerinin olayı ciddi şekilde ele almaları gerekiyor. Kararlılık, dürüstlük ve samimiyetle bu olayların üzerine gidildiği takdirde bu saldırganların, faillerin yakalanması mümkün. Emniyet yetkilileri bize bu soruşturmayı ciddiyetle yürüteceklerine dair söz verdi. Umuyorum, failleri meçhul kalmaz çünkü meçhul kalırsa yeni saldırılar için cesaretlendirici bir faktör olur” dedi.

Başkonsolos Karartı: Failleri yakalanmazsa yenileri de olur

NE OLMUŞTU
PYD/PKK yandaşları, Hessen eyaletine bağlı Darmstadt kentinde geçen Cumartesi sabaha karşı Hilal Seyahat Acentesi’ne, pazar sabahı da Tuana Restoran ile Avrupa Türk İslam Birliği’ne bağlı Emir Sultan Camisi’ne saldırmış, cami ve iş yerlerinin camlarını kırıp duvarlarına siyasi içerikli mesajlar yazmıştı.   

Başkonsolos Karartı: Failleri yakalanmazsa yenileri de olur

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