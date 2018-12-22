Başkonsolos Günay, ilk kadın hakemle görüştü
Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, FIFA tarafından ‘Dünyanın İlk Kadın Futbol Hakemi’ olduğu tescillenen Drahşan Arda’yı kabul etti.
GEÇTİĞİMİZ günlerde FIFA tarafından kendisine gönderilen bir mektubu sosyal medya hesabından paylaşarak, uzun süredir beklediği haberin geldiğini duyuran Drahşan Arda, “Uzun süre bekledikten sonra FIFA, sonunda dünya çapında ilk kadın futbol hakemi olduğumu kabul etti. Tarihte bir ilk olmak gurur verici. FIFA’dan gelen mektupla da çok mutlu oldum” ifadelerini kullanmıştı.
Bu gelişmelerin ardından Münih Başkonsolosu Mehmet Günay da bir davet göndererek, Drahşan Arda’yı makamında ağırladı. Günay, Drahşan Arda’yı tebrik ederken, Arda da bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu dile getirdi.
İLK MAÇINI 26 HAZİRAN 1968’DE YÖNETTİ
Hakemlik kariyerine 1967-68 futbol sezonunda Zonguldak’ta tamamladığı hakemlik kursuyla başlayan Drahşan Arda, ilk maçını 26 Haziran 1968’de yönetti. Arda, daha sonra yaşamını Almanya’da devam ettirdiği için Bavyera bölgesinde gerçekleşen karşılaşmalarda görev almaya başladı. Arda, Bavyera Futbol Federasyonu tarafından ise hakemlik hayatı nedeniyle 30 yıllık bir altın rozet ve plaketle ödüllendirilmişti.
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