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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
13.08.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Başkonsolos Çelik, Ankara’ya dönüyor

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Başkonsolos Çelik, Ankara’ya dönüyor

Frankfurt’tan yaklaşık üç yıl önce Berlin’e başkonsolos olarak atanan Mustafa Çelik’in görev süresi 31 Ağustos’ta doluyor. Çelik, 1 Eylül’de Ankara’da dışişleri bakanlığında yeni görevine başlayacak. Çelik’in yerine Rıfkı olgun Yücekök Berlin Başkonsolosu olarak atandı.

BERLİN Başkonsolosu Mustafa Çelik, son kez vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Başkonsolosluk bahçesinde Kurban Bayramı için buluştu. Çelik burada yaptığı veda konuşmasında “Hepinizin bayramı kutlu olsun. Bu benim Berlin’de başkonsolos olarak sizlerle belki de son buluşmam. Berlin ve çevresindeki yaklaşık 300 bin vatandaşa hizmet etmek benim için çok önemliydi. Görev sürem boyunca mümkün olduğu kadar hep yanınızda olmak istedim. 300 bin vatandaşımızla birebir görüşemedik belki ama sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sık sık bir araya gelip vatandaşımıza temsilciler üzerinden de olsa ulaştık. Birlik ve dayanışma içinde olmak gerekir. Buradaki sorunlarınızın çözümü ve başarınız için birlik ve dayanışma çok önemli. Özellikle vatandaşlarımızdan ricam; eğitime önem verin. Çocuklarımızın eğitimine aksatmayın” dedi.

Başkonsolos Çelik, Ankara’ya dönüyor

TDU’DA BAYRAMLAŞMA
Çelik, Türk Alman İşadamları Birliği (TDU) üyeleriyle de bayramı kutladı. TDU Başkanı Remzi Kaplan burada yaptığı konuşmada Çelik’e çalışma süresi boyunca verdiği destek için teşekkür etti. Kaplan “Başkonsolosumuz Çelik aramızdan ayrılıyor. Görevi boyunca sıkı iş birliği içindeydik, bize verdiği destek ve vatandaşın sorunlarına gösterdiği samimi yaklaşım için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi. Çelik de buradaki kısa konuşmasında Berlin’de yapılan etkinliklere vatandaşın duyarlı olduğuna işaret ederek “23 Nisan ve 19 Mayıs kutlamalarına ilk başladığımızda katılım bin civarındaydı. Bu sayı daha sonra 10-15 bine yükseldi” dedi.

Başkonsolos Çelik, Ankara’ya dönüyor

Başkonsolos Çelik, Ankara’ya dönüyor

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