Başkonsolos Çelik, Ankara’ya dönüyor
Frankfurt’tan yaklaşık üç yıl önce Berlin’e başkonsolos olarak atanan Mustafa Çelik’in görev süresi 31 Ağustos’ta doluyor. Çelik, 1 Eylül’de Ankara’da dışişleri bakanlığında yeni görevine başlayacak. Çelik’in yerine Rıfkı olgun Yücekök Berlin Başkonsolosu olarak atandı.
BERLİN Başkonsolosu Mustafa Çelik, son kez vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Başkonsolosluk bahçesinde Kurban Bayramı için buluştu. Çelik burada yaptığı veda konuşmasında “Hepinizin bayramı kutlu olsun. Bu benim Berlin’de başkonsolos olarak sizlerle belki de son buluşmam. Berlin ve çevresindeki yaklaşık 300 bin vatandaşa hizmet etmek benim için çok önemliydi. Görev sürem boyunca mümkün olduğu kadar hep yanınızda olmak istedim. 300 bin vatandaşımızla birebir görüşemedik belki ama sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sık sık bir araya gelip vatandaşımıza temsilciler üzerinden de olsa ulaştık. Birlik ve dayanışma içinde olmak gerekir. Buradaki sorunlarınızın çözümü ve başarınız için birlik ve dayanışma çok önemli. Özellikle vatandaşlarımızdan ricam; eğitime önem verin. Çocuklarımızın eğitimine aksatmayın” dedi.
TDU’DA BAYRAMLAŞMA
Çelik, Türk Alman İşadamları Birliği (TDU) üyeleriyle de bayramı kutladı. TDU Başkanı Remzi Kaplan burada yaptığı konuşmada Çelik’e çalışma süresi boyunca verdiği destek için teşekkür etti. Kaplan “Başkonsolosumuz Çelik aramızdan ayrılıyor. Görevi boyunca sıkı iş birliği içindeydik, bize verdiği destek ve vatandaşın sorunlarına gösterdiği samimi yaklaşım için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi. Çelik de buradaki kısa konuşmasında Berlin’de yapılan etkinliklere vatandaşın duyarlı olduğuna işaret ederek “23 Nisan ve 19 Mayıs kutlamalarına ilk başladığımızda katılım bin civarındaydı. Bu sayı daha sonra 10-15 bine yükseldi” dedi.
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