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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN - AA - Fotoğraflar: AP-AFP-dpa
07.10.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Başkentlerde ‘iklim’ işgali

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Başkentlerde ‘iklim’ işgali

İklim değişikliğiyle daha fazla mücadele edilmesini isteyen Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı çevre aktivistleri, bugüne kadarki en büyük eylemlerine bugün başladı. Berlin, Londra, Amsterdam, New York gibi büyük kentlerde sokağa çıkan aktivistler, yolları kapatıp oturma eylemi yaptı.

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de yaklaşık bin 200 kişinin katıldığı eylem sabah saat 06.00’da başladı. Berlin’deki Zafer Anıtı’na çıkan 5 ana cadde ile Potsdamerplatz Meydanı’nı işgal eden Extinction Rebellion grubunun üyeleri, trafiğin akışını engelledi.

Başkentlerde ‘iklim’ işgali

Aktivistler, sokak ve caddelerin üzerinde ya oturdu ya da yanlarındaki tulumları yere serip uzandı. Eylemciler, işgal ettikleri caddelerin üzerine hayvan figürleri çizip sloganlar yazdı. Eylemde öne çıkan sloganlar ise şunlar oldu; ‘CO2 yerine aşk üret’, ‘Gerçeği söyle, aşkı başlat’, ‘Ölüme karşı diren’, ‘Rahatsızlık için özür dileriz ama burada söz konusu olan hayat’, ‘Gezegeni yaşat ve dünya yerine trafiği değiştir’. ‘Gelecek için her Cuma’ eylemlerine daha çok 8-18 yaş arasındaki gençler katılırken, iklim korumasına yönelik yapılan cadde ve kavşak işgallerine ağırlıklı olarak 20-45 yaş arasındaki eylemciler katıldı.

Başkentlerde ‘iklim’ işgali

İŞE BİSİKLETLE GİTTİLER
Eylem boyunca cadde üzerinde müzik yapan aktivistler, hükümeti, iklimi korumak için olağanüstü hal ilan etmeye de çağırdı. Berlin’deki eyleme katılmak için Almanya’nın başka kentlerinden de çok sayıda aktivist başkente geldi. Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel, eylemlerin şiddetten uzak geçmesini umut ettiklerini belirterek, şiddet kullanılmadıkça polisin müdahale etmeyeceğini söyledi. Aktivistler, havaalanlarının önünde veya çevresindeki caddelerle uçakların kalkmasını engellemeye yönelik eylemler yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

Başkentlerde ‘iklim’ işgali

Bütün hafta boyunca devam edecek eylemlerin Berlin’de okulların tatiline denk gelmesi, trafiğin kâbusa dönmesini önledi. Daha önce otomobilleriyle işe giden bazı başkentliler, bisiklet veya e-scooter kullanmayı tercih etti. Kimileri de toplu taşma araçlarına yöneldi.

Başkentlerde ‘iklim’ işgali

LONDRA’DA 21 GÖZALTI
İngiltere’nin başkenti Londra’da da bakanlıklar ve parlamentonun bulunduğu Westminster bölgesinde sokağa çıkan göstericiler, yolları trafiğe kapatıp bazı köprüleri işgal etti. Yüzden fazla eylemci, başbakanlık ofisi 10 Numara’nın bulunduğu yolu kapatarak oturma eylemi düzenlemeye başladı. Grubu dağıtmak isteyen polisin birkaç denemeden sonra müdahaleden vazgeçmesi dikkati çekti.

Başkentlerde ‘iklim’ işgali

Bir grup eylemcinin Savunma Bakanlığı’nın dışında bir nükleer füze maketine, bir aktivistin de yolun ortasına park ettiği aracına kendilerini zincirlediği görüldü. İklim değişikliğiyle mücadelede hızlı hareket edilmesi gerektiğini savunan eylemciler, ‘Acil durum’ yazılı pankartlar taşıdı.

Başkentlerde ‘iklim’ işgali


Grubun açıklamasında da “Dünya hükümetlerine sesleniyoruz. İklim ve Ekolojik Acil Durum ilan ettik. Gereğini yapmadınız. Geriye kalan herkese sesleniyoruz, isyan edin” denildi. Londra’da 12 ayrı yerde işgal eylemi gerçekleştiren grup, iki hafta boyunca gösteriye devam edeceklerini duyurdu. Polisin sabah saatlerinde en az 21 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

Başkentlerde ‘iklim’ işgali

Başkentlerde ‘iklim’ işgali
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da da eylemciler cadde ve sokakları trafiğe kapattı. Zaman zaman polisin müdahale ettiği gösterilerde bazı aktivistler böyle gözaltına alındı.

Başkentlerde ‘iklim’ işgali

Başkentlerde ‘iklim’ işgali

Başkentlerde ‘iklim’ işgali
Eylemciler, Sidney’de de trafiğin en yoğun olduğu caddeleri tercih etti.

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