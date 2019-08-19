Hoeness doğruladı: Başkanlığı bırakıyorum
Bayern Münih’te uzun süredir başkanlık görevini sürdüren Uli Hoeness, Kasım ayında yeniden aday olmayacak. Bayern’deki 40 yıllık Hoenes dönemi sona erecek.
Bayern Münih'in efsane Başkanı Uli Hoeness, Kasım ayında yapılacak genel kurulda görevini bırakacak.
67 yaşındaki Hoeness, genel kurulda Denetleme Kurulu Başkan adayı olmayacağını doğruladı. Hoeness Bild Gazetesi'ne yaptığı açıklamada “Başkan adayı olmayacağım. Ancak denetleme kurulu üyeliğinde kalacağım” dedi.
Hoeness'in yerine başkanlık koltuğuna Herbert Hainer'in oturması bekleniyor. Bayern Münih'in uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığı yapan Karl Heinz Rummenigge de görevi bırakacak.
Rummenigge daha önce yaptığı açıklamada yönetim kurulu başkanlığı görevini bırakacağını belirtmişti.
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