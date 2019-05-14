Başkan yardımcısı ‘Dramatize etmeyin’ demişti! 1 kişi öldü
Belçika’nın Doğu Flandre ilinde bulunan Evergem Belediyesinde Lejyonella salgını nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, Lejyonella enfeksiyonundan hastaneye kaldırılanların sayısı da 16’ya yükseldi.
BELÇİKA Bakım ve Sağlık Ajansı, Doğu Flaman bölgesinde bulunan Evergem Belediyesi ve çevresinde ikamet eden 17 kişinin, bazı içme suyu sistemlerinde oluşan ve tehlikeli bir bakterinin sebep olduğu Lejyonella enfeksiyonundan hastaneye kaldırıldığını bildirdi. 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken 16 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğü aktarıldı. Lejyonella salgını nedeniyle tedavi altına alınanların oranında artış kaydedilmesi ve bir kişinin ölmesi Evergem sakinleri arasında endişeye sebebiyet verdi.
ENFEKSİYONUN KAYNAĞI KALKMADI
Bakım ve Sağlık Ajansı Sözcüsü Joris Moonenes, “Toplam teyit edilen hasta sayısı 16. Hastalarda ilk enfeksiyon semptomları 29 Nisan-6 Mayıs arasında belirlendi. Son hastalar ise 7-10 Mayıs tarihleri arasında ilk hastalık semptomlarını yaşadı. Bu, enfeksiyonun kaynağının henüz ortadan kalkmadığını göstermekte. Özellikle yaşlı ya da zayıflamış kişilerin hastalığa daha yatkın olduğu görüldü. 25 ile 90 yaşları arasında hastalar var. Lejyonella enfeksiyonunun gelişmesi 19 gün kadar sürebilir” dedi.
Evergem Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümeni Kathleen Depoorter, hastalıkla ilgili yaptığı açıklamada, “Bunu bir dram haline getirmek doğru değil ve enfeksiyon belirtileri olan kişilerin doktorlarıyla iletişim kurmaları gerekir. Acil servise gitmeyin, sadece aile hekiminize gidin” demişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle