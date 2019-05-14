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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
14.05.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Başkan yardımcısı ‘Dramatize etmeyin’ demişti! 1 kişi öldü

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Başkan yardımcısı ‘Dramatize etmeyin’ demişti! 1 kişi öldü

Belçika’nın Doğu Flandre ilinde bulunan Evergem Belediyesinde Lejyonella salgını nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, Lejyonella enfeksiyonundan hastaneye kaldırılanların sayısı da 16’ya yükseldi.

BELÇİKA Bakım ve Sağlık Ajansı, Doğu Flaman bölgesinde bulunan Evergem Belediyesi ve çevresinde ikamet eden 17 kişinin, bazı içme suyu sistemlerinde oluşan ve tehlikeli bir bakterinin sebep olduğu Lejyonella enfeksiyonundan hastaneye kaldırıldığını bildirdi. 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken 16 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğü aktarıldı. Lejyonella salgını nedeniyle tedavi altına alınanların oranında artış kaydedilmesi ve bir kişinin ölmesi Evergem sakinleri arasında endişeye sebebiyet verdi.

ENFEKSİYONUN KAYNAĞI KALKMADI
Bakım ve Sağlık Ajansı Sözcüsü Joris Moonenes, “Toplam teyit edilen hasta sayısı 16. Hastalarda ilk enfeksiyon semptomları 29 Nisan-6 Mayıs arasında belirlendi. Son hastalar ise 7-10 Mayıs tarihleri arasında ilk hastalık semptomlarını yaşadı. Bu, enfeksiyonun kaynağının henüz ortadan kalkmadığını göstermekte. Özellikle yaşlı ya da zayıflamış kişilerin hastalığa daha yatkın olduğu görüldü. 25 ile 90 yaşları arasında hastalar var. Lejyonella enfeksiyonunun gelişmesi 19 gün kadar sürebilir” dedi.
Evergem Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümeni Kathleen Depoorter, hastalıkla ilgili yaptığı açıklamada, “Bunu bir dram haline getirmek doğru değil ve enfeksiyon belirtileri olan kişilerin doktorlarıyla iletişim kurmaları gerekir. Acil servise gitmeyin, sadece aile hekiminize gidin” demişti.

 

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