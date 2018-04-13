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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.04.2018 - 09:30, Son Güncelleme:

Başkan Yardımcılığından istifasını açıkladı

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Başkan Yardımcılığından istifasını açıkladı

Belçika’nın Flaman bölgesinde yer alan Genk şehrinin Türkiye kökenli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağlar, hakkında çıkan suçlamalar nedeniyle 2012 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden istifa etti.

GENK Belediyesi Spor, Bayındırlık, Çevre Koruma ve Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Çağlar, 2012 yılı seçim kampanyasında usulsüz harcama yaptığı iddiasıyla mahkemeye çağrılması üzerine görevinden geçici olarak ayrıldığını açıkladı. Uzun zamandır Flaman Hıristiyan Demokrat (CD&V) çatısı altında siyaset yapan Çağlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki davanın daha sağlıklı şekilde yürümesi ve davaya daha iyi hazırlanmak üzere böyle bir karar aldığını, bu süreçte meclis üyeliği ve belediye başkan yardımcılığı maaşlarını almayacağını belirtti. Çağlar, “16 Mart Cuma günü federal savcılıktan 19 Nisan’da Limburg’da bulunan Tongeren mahkemesine çıkmam için doğrudan çağrı belgesi aldım. Dava 2012 yılında seçim kampanyamın beyannamesiyle ilgilidir. Bunun için 2016 ve 2017 yıllarında iki kez ifadem alındı. Ancak o dönemde bu dava sonuçsuz kaldı. Bu yüzden en son aldığım çağrı belgesi beni çok şaşırttı. Federal savcılık tarafından gönderilen çağrı belgesinde hakkımda açılan iki dava kaydedilmiş” dedi.

DAVALARA İLİŞKİNAÇIKLAMA YAPTI
Birinci davanın 2012 belediye seçimlerine ait bir faturanın eksik olduğu tespiti nedeniyle açıldığını ve söz konusu faturanın seçimlerle ilgili belirli masrafların gizli kalmasına sebebiyet verdiğini dile getiren Çağlar, ikinci davaya ilişkin ise “Benim Infrax Limburg’un bir bölümü olan Interaqua’nın müdürü olarak Hollanda inşaat grubunun servislerini Infrax’a önermek amacıyla birkaç kişinin arasında geçen bir toplantıda bulunmamla ilgilidir” ifadesini kullandı.

GEÇİCİ OLARAK UZAK KALACAK
Hakkında yapılan suçlamaları reddettiğini ifade eden Ali Çağlar, “Bu suçlamalar şahsıma ve aileme çok ağır geldiğinden bu süreç içinde avukatım ile birlikte sakin bir şekilde davama hazırlanmak istiyorum. Siyasi bütünlüğümün sorgulanmasını istemiyorum ve bu yüzden geçici olarak görevimden uzak kalacağım. Bu süreç içinde belediye başkan yardımcısı makamımı aktif olarak kullanmam uygun değildir. Bu nedenle belediye başkan yardımcısı olarak Belediye Kararnamesi’nin 50. maddesinin 2. fıkrasına dayanarak her şey açıklığa kavuşana kadar geçici olarak görevimin başında bulunmayacağımı duyurmak istiyorum” dedi.

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