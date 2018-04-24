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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN - AA / Fotoğraflar: Hürriyet-AA
24.04.2018 - 10:32, Son Güncelleme:

Başkan, büyükelçi, konsolos oldular

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Başkan, büyükelçi, konsolos oldular

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Avrupa’daki Türkiye büyükelçiliklerinde kutlamalar yapıldı. Kutlamalar çerçevesinde çocuklar bir süreliğine büyükelçi, konsolos, belediye başkanı oldu.

ALMANYA’nın Wiesbaden bölgesi Türkçe öğretmeni İzim Koç’un öğrencileri Alya Güntekin, Esma Nur Karakaya, Mert Arslan Köşger ile Samet Dalkıran, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı’yı ziyaret ettiler. Frankfurt Başkonsolosluğu makamını devralan minik Alya Güntekin, tüm dünyada barış olmasını istedi. Başkonsolos Alya, daha çok yeşilin, ormanın olduğu temiz dünya istediğini de belirtti. Başkonsolos Burak Karartı, “Savaş bizim yetki alanımızı aşıyor. Ama bireyler olarak hepimiz barışı dilemeliyiz, herkes önce kendisiyle barışık olacak. Sonra çevresindeki insanlarla barışık olacak. Çevre konusunda da önce herkes kapısının önünü temizleyecek. Çevremizi temiz tutmazsak, gittikçe dünya yaşanılır olmaktan çıkıyor. Bu yüzden küçükten büyüğe herkese sorumluluk düşüyor” dedi.

Başkan, büyükelçi, konsolos oldular

BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI EMİRHAN
Bayram dolayısıyla çocukların Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann’ı ziyaret geleneği 23 Nisan’da da devam etti. Çocukların ziyaretinde Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, eşi Hikmet Karartı, Almanya Türk Toplumu Başkanı Atila Karabörklü, Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Arif Arslaner ile Peter Feldmann’ın eşi Zübeyde ile kızı Züleyha Feldmann da yer aldı. Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna oturan Emirhan Gündüz, icraatlarını yeni bisiklet yolları açılması, toplu taşıma araçlarının çocuklara günde bir euro yerine ücretsiz olması ve çocuk parklarının yenilenmesi olarak sıraladı. Atatürk’ün ülkenin geleceğini çocuklarda gördüğünü kaydeden Peter Feldmann ise 23 Nisan’ın aynı zamanda Eskişehir ile kardeş kent anlaşmasının yıldönümü olduğunu dile getirdi. Frankfurt’ta çocukların çok dilli yetiştiğine dikkati çeken Feldmann, iyi Almanca, iyi İngilizce öğrenilmesinin iyi bir Türkçe’ye engel olmadığını belirterek anne babalardan Türkçe konusunda ısrarcı olmalarını istedi.

Başkan, büyükelçi, konsolos oldular

‘BİZİM İÇİN ÖZEL ANLAMI VAR’
Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da “23 Nisan’ı Alman dostlarımızla kutluyor olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Bu ev sahipliğinin bizim için özel bir anlamı var. Bu çatı altında yapılan bu tören hem toplumumuzda hem de çocuklarımızda bu ülkenin ve bu toplumun da parçası oldukları hissini pekiştiriyor, güçlendiriyor” dedi.
Tören sırasında Frankfurt Belediyesi gönderine Türk bayrağı çekildi. Öğretmenler Başak Doğan ve Zeynep Gündüz’ün öğrencileri ziyarette dans gösterisiyle büyük beğeni kazandılar.

Başkan, büyükelçi, konsolos oldular

BAŞKAN TALEPLERİ DİNLEDİ
Almanya’nın Schleswig-Holstein Eyaleti’nin Pinneberg kentinde Türk çocukları sembolik olarak şehrin belediye başkanının koltuğuna oturdu. Pinneberg Türk Okulu öğrencileri, öğretmenleri Uğur Acar, Pinneberg Türk Veliler Birliği Başkanı Sema Scheib ve birliğin yönetim kurulu üyeleri ile 23 Nisan dolayısıyla Pinneberg Belediye Başkanı Urte Steinberg’i makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Steinberg, çocuklara belediye başkanının görevlerini anlatarak, gelecek yıl yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Steinberg ayrıca, çocukların istek ve taleplerini dinledi. Tüm çocukları sırayla makamına oturtan Steinberg, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

Başkan, büyükelçi, konsolos oldular

Belediye başkanının makamına ilk olarak oturan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Atacan Korkmaz, kısa süreliğine de olsa belediye başkanı olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Pinneberg’te ilk kez bu şekilde 23 Nisan kutlaması yaptıklarını anlatan Türk Okulu öğretmeni Uğur Acar, kendilerine bu fırsatı veren Belediye Başkanı Steinberg’e teşekkür etti.

Başkan, büyükelçi, konsolos oldular

ATATÜRK’E TEŞEKKÜR ETTİ
Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Levent Gümrükçü de 23 Nisan dolayısıyla makamını kısa süreliğine burada eğitim gören bir Türk öğrenciye devretti. Gümrükçü’nün makamını devralan Türkçe ve Türk Kültürü altıncı sınıf öğrencilerinden Nil Su Öztürk, 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Atatürk’e teşekkür etti ve Belçika’daki Türk çocukları olarak eğitimlerine büyük önem vereceklerini ve Atatürk’e layık bir nesil olacaklarını bildirdi. Büyükelçi Gümrükçü ise Nil Su’ya ziyareti için teşekkür ederek, çocuk kitaplarından oluşan bir paket verdi.

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