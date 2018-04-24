Başkan, büyükelçi, konsolos oldular

ALMANYA’nın Wiesbaden bölgesi Türkçe öğretmeni İzim Koç’un öğrencileri Alya Güntekin, Esma Nur Karakaya, Mert Arslan Köşger ile Samet Dalkıran, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı’yı ziyaret ettiler. Frankfurt Başkonsolosluğu makamını devralan minik Alya Güntekin, tüm dünyada barış olmasını istedi. Başkonsolos Alya, daha çok yeşilin, ormanın olduğu temiz dünya istediğini de belirtti. Başkonsolos Burak Karartı, “Savaş bizim yetki alanımızı aşıyor. Ama bireyler olarak hepimiz barışı dilemeliyiz, herkes önce kendisiyle barışık olacak. Sonra çevresindeki insanlarla barışık olacak. Çevre konusunda da önce herkes kapısının önünü temizleyecek. Çevremizi temiz tutmazsak, gittikçe dünya yaşanılır olmaktan çıkıyor. Bu yüzden küçükten büyüğe herkese sorumluluk düşüyor” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI EMİRHAN

Bayram dolayısıyla çocukların Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann’ı ziyaret geleneği 23 Nisan’da da devam etti. Çocukların ziyaretinde Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, eşi Hikmet Karartı, Almanya Türk Toplumu Başkanı Atila Karabörklü, Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Arif Arslaner ile Peter Feldmann’ın eşi Zübeyde ile kızı Züleyha Feldmann da yer aldı. Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna oturan Emirhan Gündüz, icraatlarını yeni bisiklet yolları açılması, toplu taşıma araçlarının çocuklara günde bir euro yerine ücretsiz olması ve çocuk parklarının yenilenmesi olarak sıraladı. Atatürk’ün ülkenin geleceğini çocuklarda gördüğünü kaydeden Peter Feldmann ise 23 Nisan’ın aynı zamanda Eskişehir ile kardeş kent anlaşmasının yıldönümü olduğunu dile getirdi. Frankfurt’ta çocukların çok dilli yetiştiğine dikkati çeken Feldmann, iyi Almanca, iyi İngilizce öğrenilmesinin iyi bir Türkçe’ye engel olmadığını belirterek anne babalardan Türkçe konusunda ısrarcı olmalarını istedi.

‘BİZİM İÇİN ÖZEL ANLAMI VAR’

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da “23 Nisan’ı Alman dostlarımızla kutluyor olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Bu ev sahipliğinin bizim için özel bir anlamı var. Bu çatı altında yapılan bu tören hem toplumumuzda hem de çocuklarımızda bu ülkenin ve bu toplumun da parçası oldukları hissini pekiştiriyor, güçlendiriyor” dedi.

Tören sırasında Frankfurt Belediyesi gönderine Türk bayrağı çekildi. Öğretmenler Başak Doğan ve Zeynep Gündüz’ün öğrencileri ziyarette dans gösterisiyle büyük beğeni kazandılar.

BAŞKAN TALEPLERİ DİNLEDİ

Almanya’nın Schleswig-Holstein Eyaleti’nin Pinneberg kentinde Türk çocukları sembolik olarak şehrin belediye başkanının koltuğuna oturdu. Pinneberg Türk Okulu öğrencileri, öğretmenleri Uğur Acar, Pinneberg Türk Veliler Birliği Başkanı Sema Scheib ve birliğin yönetim kurulu üyeleri ile 23 Nisan dolayısıyla Pinneberg Belediye Başkanı Urte Steinberg’i makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Steinberg, çocuklara belediye başkanının görevlerini anlatarak, gelecek yıl yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Steinberg ayrıca, çocukların istek ve taleplerini dinledi. Tüm çocukları sırayla makamına oturtan Steinberg, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye başkanının makamına ilk olarak oturan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Atacan Korkmaz, kısa süreliğine de olsa belediye başkanı olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Pinneberg’te ilk kez bu şekilde 23 Nisan kutlaması yaptıklarını anlatan Türk Okulu öğretmeni Uğur Acar, kendilerine bu fırsatı veren Belediye Başkanı Steinberg’e teşekkür etti.

ATATÜRK’E TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Levent Gümrükçü de 23 Nisan dolayısıyla makamını kısa süreliğine burada eğitim gören bir Türk öğrenciye devretti. Gümrükçü’nün makamını devralan Türkçe ve Türk Kültürü altıncı sınıf öğrencilerinden Nil Su Öztürk, 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Atatürk’e teşekkür etti ve Belçika’daki Türk çocukları olarak eğitimlerine büyük önem vereceklerini ve Atatürk’e layık bir nesil olacaklarını bildirdi. Büyükelçi Gümrükçü ise Nil Su’ya ziyareti için teşekkür ederek, çocuk kitaplarından oluşan bir paket verdi.