Başka Ali’ler ölmesin diye...
Geçen hafta perşembe günü Londra’da belediyeye ait bir sosyal konut binasının 9’uncu katından düşerek hayatını kaybeden 18 aylık Ali Kurtaran’ın ailesi, başka çocukların da aynı sonu yaşamaması için hukuk mücadelelerine devam edeceklerini açıkladı.
TORUNU Ali’nin, arızalı pencereden düştüğünü belirten Hıdır Kurtaran, şunları söyledi: “Penceredeki arızayı daha önce defalarca Harringay Belediyesi’ne bildirdik. Pencere kolunun güvenli olmadığını söyledi. Ali, pencere tamir edilmediği için düştü. Adeta dünyamız karardı. Belediyenin bölge sınırlarındaki halkın can güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Ancak belediye personeli pencerenin tamiri için Ali düştükten 3-4 saat sonra eve geldi. Tarifi imkânsız acımızın nedeni, belediyenin ihmalidir. Belediyenin bu sorumluluğu bir başkasının üzerine atmasına asla izin vermeyeceğiz.”
‘MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK’
“Tüm aile fertleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çarşamba günü bir araya geldi. Olayın yaşandığı Tottenham semtinin İşçi Partili milletvekili David Lammy’den konunun takipçisi olmasını istedik. Başka çocukların da aynı akibete uğramaması için, insanların belediye evlerinde ailece yıllarca tamirat beklememesi için, insanların kötü koşullarda yaşamaması için, mücadelemiz devam edecek.”
Savcılık soruşturmasının devam ettiğini belirten Hıdır Kurtaran, cenaze için ise henüz tarih belirlemediklerini söyledi.
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