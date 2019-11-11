Başka Ali’ler ölmesin diye...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBaşka Ali’ler ölmesin diye...
GeriAvrupa Başka Ali’ler ölmesin diye...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
11.11.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Başka Ali’ler ölmesin diye...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başka Ali’ler ölmesin diye...

Geçen hafta perşembe günü Londra’da belediyeye ait bir sosyal konut binasının 9’uncu katından düşerek hayatını kaybeden 18 aylık Ali Kurtaran’ın ailesi, başka çocukların da aynı sonu yaşamaması için hukuk mücadelelerine devam edeceklerini açıkladı.

TORUNU Ali’nin, arızalı pencereden düştüğünü belirten Hıdır Kurtaran, şunları söyledi: “Penceredeki arızayı daha önce defalarca Harringay Belediyesi’ne bildirdik. Pencere kolunun güvenli olmadığını söyledi. Ali, pencere tamir edilmediği için düştü. Adeta dünyamız karardı. Belediyenin bölge sınırlarındaki halkın can güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Ancak belediye personeli pencerenin tamiri için Ali düştükten 3-4 saat sonra eve geldi. Tarifi imkânsız acımızın nedeni, belediyenin ihmalidir. Belediyenin bu sorumluluğu bir başkasının üzerine atmasına asla izin vermeyeceğiz.”

Başka Ali’ler ölmesin diye...

‘MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK’
“Tüm aile fertleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çarşamba günü bir araya geldi. Olayın yaşandığı Tottenham semtinin İşçi Partili milletvekili David Lammy’den konunun takipçisi olmasını istedik. Başka çocukların da aynı akibete uğramaması için, insanların belediye evlerinde ailece yıllarca tamirat beklememesi için, insanların kötü koşullarda yaşamaması için, mücadelemiz devam edecek.”
Savcılık soruşturmasının devam ettiğini belirten Hıdır Kurtaran, cenaze için ise henüz tarih belirlemediklerini söyledi.

Başka Ali’ler ölmesin diye...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle