Basın toplantısında Merkel’i güldüren soru
Almanya Başbakanı Angela Merkel, her yıl başkent Berlin’de görev yapan Alman ve tüm dünyadan basın mensuplarıyla yaz basın toplantısı düzenliyor.
GELENEKSEL hale gelen bu basın toplantısında Merkel, kamuoyuna uzun süre damgasını vuran önemli açıklamalar yapıyor. Mülteci akının yaşandığı yılki toplantıda “Bugüne kadar çok şey başardık. Bunu da baracağız” sözü damgayı vurmuştu. Bu yılki toplantıda ise geçen hafta çarşamba günü Münih’te sona eren neonazi terör örgütü NSU davası, ABD’nin Alman otomobillerine gümrük vergisi tehdidi, Rusya-ABD yakınlaşması, koalisyon içindeki kavgalar gündeme geldi.
‘GÜNDEMİMDE YOK’
Yaz basın toplantısından sonra tatile çıkacak olan Başbakan Merkel’e bir gazeteci, “Kiminle tatile çıkmayı tercih ederdiniz? Trump’la mı, Putin’le mi veya Seehofer’le mi?” diye sordu.
Merkel bu soruya gülerek, “Tatil benim için tatil. Bu nedenle benim gündemimde böyle bir soru yok” yanıtını verdi.
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