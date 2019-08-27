Başı merdivene sıkışan Fransız, beş gün sonra tesadüfen kurtarıldı
Fransa’nın doğusundaki Epinal kasabasında banyosunda tamirat yaparken başı merdivene sıkışan bir kişi, beş gün sonra kız kardeşinin ziyarete gelmesi üzerine kurtarıldı.
FRANSIZ medyasında yer alan haberlere göre, adı açıklanmayan 60’lı yaşlardaki adamın başı, tamirat yaptığı banyoda merdivenin basamaklarına sıkıştı.
Beş gün boyunca bilincini yitirmeyen adamı, kendisini ziyarete gelen kız kardeşi buldu.
Adamın başının şiştiği ve telefona uzanamadığı belirtildi.
Hastanede tedavi altına alınan adamın beş gün boyunca başına giden kan miktarının azaldığı ve vücudunun ciddi oranda su kaybettiği belirtiliyor.
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