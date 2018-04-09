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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
09.04.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Başhekim, başka oda isteyen Türk hastaya böyle demiş: ‘Türkiye’ye gidin o zaman’

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Başhekim, başka oda isteyen Türk hastaya böyle demiş: ‘Türkiye’ye gidin o zaman’

Almanya’da yaşayan Ufuk Altunok’un, tedavi gördüğü hastanede kaldığı odayı hijyen koşulları nedeniyle değiştirmek istemesi, hastanenin başhekimi tarafından ilginç bir şekilde reddedildi: “Türkiye’ye gidin o zaman.”

Almanya’nın Mannheim kentinde yaşayan 18 yaşındaki Ufuk Altunok, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle kentteki ‘Theresienkrankenhaus’ hastanesine yatırıldı. Altunok, buradaki 2 günlük tedavisinin ardından başka bir odaya alındı. Yeni odanın hijyen koşullarından rahatsız olan genç, babası Niyazi Altunok’u arayarak durumu bildirdi. Ancak hastanenin başhekimi Daniel Schmitz’in ailenin bu talebini, “Türkiye’ye gidin o zaman, size orada Erdoğan baksın” sözleriyle geri çevirdiği iddia edildi.
Ufuk Altınok’un babası Niyazi Altunok, 5 Nisan’da meydana gelen olayı şöyle anlattı: “Oğlumun yattığı odada bakıma muhtaç 2 yaşlı bağırsak hastası yatıyordu ve içeride ağır bir koku vardı. Sonra oğlum beni arayıp durumu anlattı, ben de hastaneye gittim. Oğlumla odada kalması için konuştum ama kesinlikle kalmak istemedi. ‘Sonra doktorla konuşur başka odaya geçeriz’ dedim.”

‘OĞLUMUN KOLUNDAN TUTUP SIKTI’
“Önce hemşireyle konuştuk ve hemşire de başhekimi çağırdı. Çocuğun durumunu anlattım. ‘Tek kişilik odalar var, geceliği 150 euro, ödeyebilir misin?’ dedi. Ben de ‘Öderim’ dedim. Ancak bu sefer arayıp ‘Tek kişilik odamız da yok’ dediler. Ben de, ‘Doktor bey bize bir yardımcı olun, bu çocuk bu odaya girmiyor. Baba olarak ben ne yapayım?’ dedim. Bunu deyince bana, ‘Türkiye’ye gidin o zaman, size orada Erdoğan baksın’ ifadesini kullandı. Ben de kendisine bizim de Almanya’da yaşadığımızı, çocuğumun Alman vatandaşı olduğunu ve siyaset yapmaması gerektiğini söyledim. Daha sonra bizi görmek istemediğini söyledi ve hemen hastaneyi terk etmemizi istedi. Bu arada oğlumun kolundan tutup sıktı. Bu hareketinden sonra laf dalaşımız oldu. Tabii bu olanlara oğlumun arkadaşı, akrabalarımız ve orada bulunan diğer doktorlar da şahit oldu.”

‘BURASI OTEL DEĞİL’
“Hastaneden ayrılacağımız sırada başhekim hâlâ sözleriyle bizi taciz etti. Hem hastane hem de biz polisi aradık. Oğlum olay yerine gelen polise durumu anlattı. Ancak polis de ‘Burası otel değil’ diye cevap verdi. Sonra gidip doktorların ifadesine başvurdular. Daha sonra polis oğluma hastaneden kendi rızasıyla çıkmak istediği yönünde bir kağıt imzalatmak istedi. Ancak biz imzalamadık. Durumu avukatıma ileteceğimizi söyledim ve oradan ayrıldık. Benim çocuğuma yatak vermeyebilirler. Başka bir alternatifleri de olmayabilir. Ama bize ‘Türkiye’ye gidin’ diyemezler. Bunu demeye hakları yok. Ayrıca konunun siyasetle alakası da yok. Türkiye’de Alman bir hastaya bir doktor ‘Git sana Merkel baksın’ derse ne olur sizce? Kabul edilemez. Bu da aynı şekilde kabul edilemez.”
Altunok, bu olayı tüm detaylarıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına ve Berlin Büyükelçiliğine de ilettiklerini, onların da konunun yakından takipçisi olacaklarını belirtti. Altunok, oğlunun tedavisine Heidelberg Üniversite hastanesinde devam edileceğini söyledi.

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