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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
16.07.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Başbakanlığa ‘Merkel yine titrer mi’ akını

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Başbakanlığa ‘Merkel yine titrer mi’ akını

Tüm dünyanın gözü önünde üç kez titreme nöbeti geçiren Almanya Başbakanı Merkel, bugün Moldova Başbakanı Maia Sandu’yu kaşıladı. Çok sayıda meraklı insan, ‘Merkel yine titreyecek mi’ diye Başbakanlığa akın etti.

TİTREME nöbetiyle tüm dünyanın gözü üstünde olan Başbakan Angela Merkel, Berlin’de bugün Moldova Başbakanı Maia Sandu’yu ağırladı. ‘Merkel’i yine titreme krizi tutacak mı’ diye merak eden çok sayıda insan da başbakanlık bahçesindeki karşılama törenini izlemek için geldi. Ancak polis önlem alarak askeri törenlerin izlenebildiği Başbakanlık binasının önündeki demir parmaklıkların 50 metre gerisine güvenlik şeridi çekti. Böylece tören uzaktan izlenebildi.

Başbakanlığa ‘Merkel yine titrer mi’ akını

YİNE SANDALYELİ ÖNLEM
Merkel’in kameralar önünde yeniden titremesine karşı ise yine sandalyeli önlem alındı. Muhafız Alayı Tören Kıtası’nın karşısına iki sandalye konuldu. Merkel ve Moldavya Başbakanı Sandu, askeri bandonun milli marşlarını sandalyede oturarak izledi. İki Başbakan tören kıtasını ise ayakta selamladı.

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