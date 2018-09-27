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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar arşiv
27.09.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Başbakandan sonra belediye başkanı da açılışa katılmıyor

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Başbakandan sonra belediye başkanı da açılışa katılmıyor

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, Köln Merkez Camisi’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak resmi açılışına katılmayacağını açıkladı.

KÖLN Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, Köln Merkez Camisi’nin Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak resmi açılışına katılmayacağını duyurdu. Reker “Açılışa üç gün kala hala program akışı ve Köln Belediyesi’nin burada nasıl bir rolü olacağı tamamen belirsiz” dedi. Köln Büyükşehir Belediyesi’nden hiçbir temsilcinin de açılışta yer almayacağı açıklandı.
Reker daha önce caminin resmi açılışına, bir konuşma yapmasına izin verilmesi halinde katılmak istediğini belirtmişti. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı, programın netlik kazanmamış olması nedeniyle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) sorumluluğunun gereğine uygun davranmadığını söyledi. “Gerçekleşecek cami açılışı çerçevesinde belediye temsilcileriyle ilişki kurma biçimi konusunda hayal kırıklığına uğradım” diyen Reker “Mesele ben değilim, Kölnlülerin oluşturduğu en yüksek idare merciine olan saygı” diye konuştu.

Başbakandan sonra belediye başkanı da açılışa katılmıyor

‘MÜSLAMANLARIN DA BAŞKANIYIM’
Kendisini “Müslüman Kölnlülerin de büyükşehir belediye başkanı” olarak da gördüğünü söyleyen Reker, DİTİB’e her zaman kapılarını açık tuttuğunu ve bunun en son tarihi belediye binasındaki ‘Dinler Günü’ etkinliğinde yaşandığını belirtti. Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet de açılışa katılmayacağını açıklamıştı.
2009 yılında temelleri atılan Köln Merkez Camisi’nde 2017 yazında ibadete başlanmış ancak camiinin resmi açılışı yapılmamıştı. 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya’yı ziyaret edecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü Köln Merkez Camii’nin resmi açılışını yapacak. 

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